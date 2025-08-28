Bệnh nhân 96 tuổi được phẫu thuật ung thư trực tràng thành công

Ngày 28/8, Bệnh viện K thông tin về trường hợp bệnh nhân rất cao tuổi, được điều trị ung thư đại trực tràng thành công.

Trước đó, cụ Hà Thị V. (Hưng Yên) được con cháu đưa đến Bệnh viện K khám do thường xuyên rối loạn đại tiện, đi ngoài phân nhầy có lẫn máu, ăn uống kém.

5 ngày trước thời điểm vào viện, bệnh nhân bị chướng bụng nhiều, đau bụng và buồn nôn, không đại tiện được.

PGS.TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn; Trưởng khoa Ngoại bụng I Bệnh viện K cho biết, ngoài ung thư đại trực tràng, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, được điều trị 1 năm nay.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có khối u đại trực tràng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Bệnh viện K, cụ V. được thực hiện nội soi trực tràng, kết quả có u sùi gây hẹp lòng trực tràng, ống soi không qua được. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho kết quả dày thành trực tràng, chỗ dày nhất 20mm trên đoạn dài 50mm.

Do tuổi già, sức khỏe kém, có tiền sử đái tháo đường, thể trạng béo, thành bụng rất dày nên việc hạn chế tối đa tổn thương phẫu thuật là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ khoa Ngoại bụng I đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi Hartmann nhằm loại bỏ phần trực tràng và khối u, sử dụng hậu môn nhân tạo.

PGS Bình cho biết, phương pháp phẫu thuật thường được chỉ định trong mổ cấp cứu tắc ruột do khối u vùng trực tràng ở người bệnh già yếu. Đối với trường hợp này, các bác sĩ ứng dụng phẫu thuật nội soi, giảm tổn thương, giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật gồm PGS Bình, ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh; ThS.BS Nguyễn Tiến Bình và TS.BS Trần Đức Thọ, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức.

Sau ca mổ kéo dài 90 phút, các bác sĩ đã loại bỏ tổn thương cắt đoạn trực tràng, làm hậu môn nhân tạo, cầm máu kỹ cho người bệnh.

"Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt. Việc loại bỏ khối u ngoài hạn chế được tình trạng chảy máu của u còn giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân", PGS Bình cho biết.

Ngày thứ 2 sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn được cháo, sữa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chuyên gia này thông tin thêm, trong ca mổ, bệnh nhân gần như không mất máu. Đến ngày thứ 2 sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ăn nước cháo và ngày thứ 3 đi lại được với sự hỗ trợ của người nhà.

Sự hồi phục nhanh chóng này khiến bản thân người nhà người bệnh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Hiện bệnh nhân ở ngày thứ 7 sau phẫu thuật, tỉnh táo, phục hồi tốt. Bệnh nhân đã có thể ăn được cháo, hậu môn nhân tạo lưu thông tốt, vừa được xuất viện.

PGS Bình khuyến cáo, ung thư trực tràng là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, nhất là đối với người cao tuổi. Đây là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở nhóm tuổi này.

Ung thư đại trực tràng thường gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện tỷ lệ trẻ hóa ung thư trực tràng đang gia tăng. Việc phát hiện sớm thông qua tầm soát định kỳ là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ và tăng cơ hội điều trị thành công.”

Vì thế, người bệnh nên thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư đại trực tràng theo khuyến cáo tại các cơ sở y tế chuyên khoa để kịp thời phát hiện sớm, điều trị ở giai đoạn đầu mang lại hiệu quả tốt, nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Người dân có thể chủ động phòng tránh ung thư đại trực tràng bằng việc thay đổi lối sống lành mạnh, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và tầm soát ung thư định kỳ.

Đối với những người không có nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng thì nên bắt đầu sàng lọc ở lứa tuổi 50. Với những người có nguy cơ cao, như tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng, nên bắt đầu sàng lọc ở độ tuổi trẻ hơn.