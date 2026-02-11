Cả gia đình ở TPHCM đi cấp cứu, nghi ngộ độc sau bữa cơm với cá mú đỏ

Đi cấp cứu sau bữa cơm với cá mú đỏ

Ngày 11/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này đã tiếp nhận cấp cứu một gia đình gồm 4 người (gồm cha mẹ, 2 con gái 13 tuổi và 15 tuổi), vì xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.

Theo thông tin ban đầu, trước khi nhập viện, cả gia đình cùng ăn cá mú đỏ trong bữa cơm tại nhà. Sau khi ăn, cả 4 người lần lượt xuất hiện đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều, kèm mệt lả.

Tại khoa Cấp cứu, hai bệnh nhi được ghi nhận nhịp tim chậm và huyết áp thấp, được xử trí ban đầu và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh để theo dõi liên tục. Cha mẹ của bệnh nhi cũng được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) do diễn tiến tương tự.

Bác sĩ theo dõi sát chỉ số sinh tồn của bệnh nhân trong quá trình điều trị (Ảnh: BV).

Bốn bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chăm sóc hỗ trợ. Các triệu chứng tiêu hóa và toàn thân giảm dần theo thời gian, tình trạng mệt lả, choáng váng cải thiện, nhịp tim, huyết áp ổn định trở lại.

Sau hơn 3 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của các thành viên trong gia đình cải thiện tốt, các chỉ số sinh tồn duy trì trong giới hạn an toàn, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc ciguatoxin

Theo các bác sĩ, việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau bữa ăn cá biển là dấu hiệu gợi ý quan trọng. Kết hợp với loại cá mú (nhóm cá thường sống gần rạn san hô) và các biểu hiện tiêu hóa, rối loạn tim mạch ở người bệnh, ê-kíp nghĩ đến ngộ độc ciguatoxin - một dạng ngộ độc cá biển đặc trưng.

BSCK2 Nguyễn Hà Phương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết ngộ độc ciguatoxin không chỉ gây rối loạn tiêu hóa như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng mà còn có thể kèm mệt lả, choáng váng.

Một số trường hợp có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh như tê rần quanh miệng, tay chân, chóng mặt. Đặc biệt, độc tố này có thể ảnh hưởng đến tim mạch - huyết động, biểu hiện bằng nhịp tim chậm và tụt huyết áp.

Bác sĩ Phương phân tích, ciguatoxin xuất phát từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Độc tố này không bị phá hủy bởi nấu chín hay chế biến thông thường, vì vậy người ăn khó nhận biết nguy cơ chỉ qua mùi vị hay hình thức.

Các loài cá sống hoặc kiếm ăn gần hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt là loài có kích thước lớn như cá mú, cá hồng, cá chình, cá cam… có nguy cơ tích lũy độc tố cao hơn.

Người dân cần cảnh giác nếu cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường sau khi ăn cá biển (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Điểm đáng lưu ý là ngộ độc ciguatoxin có thể diễn tiến khó lường và chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Việc điều trị hiện nay chủ yếu là điều trị hỗ trợ, theo dõi sát và xử trí kịp thời khi có biểu hiện toàn thân hoặc tim mạch - huyết động.

Người bệnh có thể giảm triệu chứng tiêu hóa nhưng vẫn còn nguy cơ xuất hiện hoặc kéo dài các rối loạn khác, do đó cần được theo dõi sát tại cơ sở y tế.

“Ngộ độc ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến không đồng nhất. Trong bối cảnh nghi ngờ ngộ độc sau ăn cá biển, việc đánh giá và theo dõi y tế là cần thiết, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ.

Nếu chậm trễ trong theo dõi có thể làm tăng nguy cơ biến chứng do mất nước, rối loạn điện giải hoặc mất ổn định huyết động", bác sĩ Nguyễn Hà Phương nói.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường sau khi ăn cá biển, hoặc nhiều trường hợp cùng có triệu chứng giống nhau sau một bữa ăn, người dân cần đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi kịp thời.