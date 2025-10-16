Ngày 16/10, đại diện từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, ca can thiệp bào thai cho một sản phụ ở TPHCM có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng đã diễn ra thành công.

Khoảnh khắc bác sĩ vỡ òa trong ca thông tim bào thai đặc biệt ở TPHCM

Chị T.N.Đ. (29 tuổi, TPHCM) phát hiện mang thai sau 3 năm lập gia đình và từng bị lưu thai một lần vào tháng 8/2024. Rút kinh nghiệm trước đó, chị khám thai đều đặn theo lịch và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc đúng chỉ định. Tất cả kết quả đều trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, trong lần khám định kỳ lúc thai được 19 tuần 4 ngày, bác sĩ ở phòng khám bất ngờ phát hiện em bé có bất thường ở tim, nghi ngờ hẹp van động mạch phổi.

Tại Trung tâm can thiệp bào thai, khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, chị nhận chẩn đoán thai 20 tuần 4 ngày bị hẹp van động mạch phổi trung bình. Thai phụ được các bác sĩ theo dõi sát tiến triển các bất thường ở tim bé định kỳ mỗi 2 tuần.

Đến lúc thai hơn 27 tuần, tình trạng tim bé diễn tiến nặng hơn. Vài tuần đó, các bác sĩ nhận thấy tình trạng hẹp van động mạch phổi - thiểu sản thất phải tiến triển từ mức độ trung bình sang mức độ nặng.

Tình trạng này có thể dẫn đến hiện tượng tim một thất, tiên lượng tử vong sau sinh cao, nguy cơ thai lưu vượt quá 40% nếu không được can thiệp kịp thời. Sau khi được tư vấn, gia đình chị Đ. quyết định sẽ thực hiện can thiệp thông tim bào thai để cứu em bé khỏi các nguy cơ trên.

Ngày 13/10, thai phụ nhập viện nội trú tại Bệnh viện Từ Dũ với chẩn đoán thai 29 tuần 5 ngày hẹp van động mạch phổi nặng, diễn tiến không lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, hở 3 lá nặng.

Trong buổi hội chẩn ngày 14/10, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đều đánh giá đây là trường hợp bệnh tim nặng, diễn tiến nhanh, cần can thiệp cấp cứu.

Chiều cùng ngày, thai phụ được đẩy vào phòng mổ chỉ sau 4 giờ chuẩn bị. Ban đầu, ê-kíp phải xoay thai về tư thế thuận lợi do bé nằm sấp, khó can thiệp. Chỉ trong 10 phút, thai nhi đã được đưa về tư thế ngửa với mỏm tim hướng lên trên. Ê-kíp cũng đồng thời thực hiện gây mê và giảm đau thai, sẵn sàng cho việc can thiệp.

Không khí căng thẳng bên trong phòng can thiệp (Ảnh: BV).

Ban đầu, các bác sĩ đi kim vào buồng thất phải thai nhi sau khi xuyên qua thành bụng mẹ, cơ tử cung và thành ngực bé. Một hệ thống dây dẫn và bóng nong chuyên dụng được luồn theo kim, đi qua lỗ van động mạch phổi vào buồng thất phải chỉ rộng 6mm.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành bơm bóng nong 3 lần, mỗi lần đều cẩn thận kiểm tra lại dòng máu qua van để đánh giá hiệu quả. Khi xác định van đã được nong mở tối ưu, dòng máu chảy qua van động mạch phổi rất tốt qua hình ảnh siêu âm, ê-kíp mới rút toàn bộ hệ thống dụng cụ can thiệp.

Cuộc can thiệp kết thúc lúc 15h20, chỉ kéo dài 80 phút. Theo đại diện Bệnh viện Từ Dũ, đây là ca thông tim bào thai nhanh nhất so với những ca trước đây.

Các bác sĩ tập trung thao tác và theo dõi quá trình can thiệp (Ảnh: BV).

Sau ca mổ, thai phụ Đ. được theo dõi đặc biệt để phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra như rối loạn nhịp tim của bé, chuyển dạ sinh non, nhau bong non hoặc nhiễm trùng, xuất huyết...

Sau 24 giờ can thiệp, tình trạng chị ổn định, tinh thần phấn khởi khi biết em bé đã được can thiệp thành công. Tim em bé đang rất tốt, mẹ không có cơn gò tử cung, không cảm giác đau bụng, thai máy bình thường.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đến thăm hỏi thai phụ sau ca can thiệp (Ảnh: BV).

"Đây là ca can thiệp bào thai đặc biệt, đánh dấu cột mốc phát triển kỹ thuật can thiệp tim thai tại Việt Nam", đại diện Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ.

Theo đó, đây là ca can thiệp tim thai thành công thứ 11 trong chuỗi chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trường hợp này đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và được Bộ Y tế ra quyết định đưa kỹ thuật "Thông tim can thiệp trong bào thai" vào danh mục kỹ thuật chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Đây cũng là thành tích chuyên môn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định năng lực và khát vọng vươn tầm của y học sản - nhi Việt Nam.

Video: Diệu Linh