Mẹ sắp sinh lâm nguy vì căn bệnh nguy hiểm

Ngày 22/1, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp phụ nữ có u buồng trứng xoắn nguy hiểm.

Điển hình là trường hợp của bệnh nhân P.T.M.H. (37 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, kéo dài và đau tăng dần, khi đang mang thai hơn 34 tuần.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng đau bụng bất thường trên nền thai lớn, tiềm ẩn nhiều biến chứng. Bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định chụp MRI, ghi nhận khối u buồng trứng phải bị xoắn, kích thước 6x8cm, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp cho người phụ nữ (Ảnh: BV).

Do thời gian xoắn kéo dài vì nhập viện muộn, trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận khối u đã hoại tử kèm phản ứng viêm trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây nhiều khó khăn trong xử trí.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của sản phụ và thai nhi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ gặp nhiều thách thức do thai lớn làm hẹp phẫu trường, hạn chế thao tác, đòi hỏi phẫu thuật viên kiểm soát tốt tổn thương và hạn chế tối đa tác động đến tử cung và thai nhi.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được thực hiện an toàn. Sau mổ, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi diễn tiến tốt. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi và được xuất viện sau 4 ngày điều trị, trong tình trạng ổn định, vết mổ khô, không ra máu âm đạo, thai máy tốt.

BSCKI Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết u buồng trứng xoắn trong thai kỳ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Khi nhập viện muộn, khối u có thể bị hoại tử, gây viêm nhiễm ổ bụng, làm tăng nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi.

Đáng chú ý, u buồng trứng thai kỳ thường khó phát hiện sớm, do triệu chứng dễ nhầm với biểu hiện thai nghén thông thường.

Khối u buồng trứng lớn sau khi được lấy ra khỏi cơ thể thai phụ (Ảnh: BV).

"Thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi có đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau dữ dội đột ngột, kèm sốt, nôn ói nhiều, ra máu âm đạo hoặc mệt lả, choáng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nhằm giảm nguy cơ hoại tử buồng trứng và các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn thai nhi", bác sĩ Linh nói.

Không chủ quan khi đau bụng dưới đột ngột

Trước đó, khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng tiếp nhận bệnh nhân tên H.T.N. (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bệnh nhân còn độc thân, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị của cô gái có khối căng lớn (17x18cm), di động và đau rõ khi chạm. Kết quả MRI cho thấy hai buồng trứng của bệnh nhân đều có khối u lớn choán chỗ, bên trong chứa dịch, mỡ và vôi hóa.

Cả hai khối u đều bị xoắn, là biến chứng cấp cứu nguy hiểm. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định u bì buồng trứng hai bên xoắn.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân được tiến hành khẩn trương. Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật đã bóc trọn hai khối u bì kích thước lớn (15cm và 8cm), bên trong chứa nhiều tổ chức như răng, tóc, xương và da đầu, với lượng dịch khoảng 2.000ml.

Các bác sĩ phát hiện cô gái có khối u ở cả 2 bên buồng trứng (Ảnh: BV).

Nhờ can thiệp kịp thời, hai buồng trứng của bệnh nhân được bảo tồn hoàn toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh và đã được xuất viện. Theo chỉ định, người bệnh cần tái khám tại phòng khám phụ khoa sau 2 tuần để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

Bác sĩ Cao Thị Thơm, khoa Sản, cảnh báo thêm, nếu u buồng trứng xoắn không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tắc mạch máu nuôi buồng trứng, dẫn đến thiếu máu và hoại tử.

Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

Buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

"Người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ - không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau một hoặc hai bên kèm buồn nôn, nôn ói hoặc đau tăng khi vận động.

Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài tại nhà có thể che lấp triệu chứng và làm chậm thời điểm điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, việc khám phụ khoa định kỳ mỗi 6-12 tháng là biện pháp quan trọng, giúp phát hiện sớm các bệnh lý buồng trứng", bác sĩ Thơm khuyến cáo.