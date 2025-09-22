Nữ bệnh nhân 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5kg

Ngày 22/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ trong buồng trứng của nữ bệnh nhân L.Y.H. (trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo người nhà, hơn một năm nay, bụng của chị H. có dấu hiệu to dần. Gần một tháng trở lại đây, bụng chị H. to nhanh bất thường, kèm cảm giác khó chịu nên người nhà đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 kiểm tra.

Các bác sĩ lấy khối u nặng 5,5 kg từ nữ bệnh nhân (Ảnh: Chí Anh).

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u lớn ở vùng chậu, chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn.

Bác sĩ Đinh Hữu Hòa, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết do khối u phát triển quá lớn, sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng. Khối u có kích thước 20-35cm, nặng 5,5kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.