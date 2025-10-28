Bộ Y tế tặng Bằng khen 4 nữ điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Sáng 28/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An diễn ra lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhằm biểu dương hành động dũng cảm của các cá nhân, tập thể đã kịp thời can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong vụ việc nguy hiểm xảy ra ngày 23/10.

Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang - người bị 11 nhát đâm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gồm: Khoa Sơ sinh, các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (người bị thương nặng nhất), Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng.

Đây là những người đã không quản hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ tính mạng bệnh nhân và người nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng trao Bằng khen cho 4 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Nhung, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền vì tinh thần nghĩa hiệp, hỗ trợ bảo vệ an toàn cho bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ sự cảm phục trước hành động quả cảm của các y, bác sĩ và điều dưỡng.

Ông nhấn mạnh: “Hành động của các nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, không chỉ cứu chữa mà còn bảo vệ sinh mạng người bệnh trong mọi tình huống”.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương, học viên) bị thương vùng lưng và cánh tay (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định đây là tấm gương sáng cần lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, đồng thời nhắc nhở các cơ sở y tế cần tăng cường bảo đảm an ninh để nhân viên y tế yên tâm công tác, cống hiến cho sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh, đồng thời cho biết bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất để các điều dưỡng bị thương sớm bình phục và tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế và UBND tỉnh đã tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên 3 điều dưỡng đang điều trị gồm Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.

Tại đây, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các nữ điều dưỡng đang điều trị, gửi lời chúc các chị sớm hồi phục sức khỏe để trở lại với công việc chăm sóc người bệnh.