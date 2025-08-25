Thứ trưởng Bộ Y tế: Cán bộ Công tác xã hội là "thầy thuốc của tâm hồn"

Phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra chiều 25/8, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá, Đại hội không chỉ là sự khẳng định sự trưởng thành của một lĩnh vực còn non trẻ, mà còn là sự cất cánh của một "nhịp cầu nhân ái", nơi trái tim của người thầy thuốc hòa nhịp cùng cộng đồng.

Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế diễn ra chiều 25/8 tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: T.A).

Từ chỗ khởi đầu còn tự phát, sau 15 năm, đến nay 100% bệnh viện Trung ương và hơn 90% bệnh viện tỉnh, khu vực đã có phòng/tổ công tác xã hội, với gần 10 nghìn cán bộ, nhân viên. Họ là những "người thầy thuốc của tâm hồn", góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng niềm tin xã hội với ngành y.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, công tác xã hội trong y tế không chỉ dừng lại ở những nghĩa cử thiện nguyện hay sự hỗ trợ tài chính tức thời. Đó là một nghề, một khoa học, một chuyên môn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn diện của hệ thống y tế hiện đại.

"Nếu y học điều trị và dự phòng chăm lo cho thể chất, thì công tác xã hội chính là "mạch nguồn nhân ái" nuôi dưỡng tinh thần, là "nhịp cầu" kết nối trái tim - trí tuệ - cộng đồng. Công tác xã hội đã làm cho nền y học không chỉ là chữa bệnh, mà còn là chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn", Thứ trưởng Thuấn đánh giá.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: T.A).

Với sự ra đời của Hội, công tác xã hội ngành y tế có được một điểm tựa mới để phát triển chuyên nghiệp, bài bản và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng có được một động lực mới để đồng hành cùng các thầy thuốc, cùng toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, công tác xã hội trong y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Sự thiếu đồng đều về nhân lực và chất lượng dịch vụ giữa các cấp chuyên môn; chưa có cơ chế tài chính bền vững để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động; hành lang pháp lý còn cần tiếp tục hoàn thiện để nghề công tác xã hội được khẳng định rõ vị thế...

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội Công tác xã hội ngành y tế, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội trên cả nước cần hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa nghề nghiệp.

"Công tác xã hội trong y tế phải được nhìn nhận đúng như một nghề chuyên nghiệp. Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, mô tả vị trí việc làm và khung năng lực, để từ bệnh viện đến y tế cơ sở, công tác xã hội được thực hiện bài bản, thống nhất, trở thành một cấu phần không thể thiếu trong hệ thống y tế", lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo.

Đặc biệt Hội cần kiện toàn tổ chức và nhân lực ở các cấp chuyên môn. Mục tiêu hướng đến là tất cả các bệnh viện và trung tâm y tế đều có phòng, tổ công tác xã hội hoạt động thực chất.

Đi đôi với đó là nâng dần tỷ lệ nhân viên công tác xã hội theo quy mô giường bệnh, đồng thời phát triển các nhóm chuyên trách cho những lĩnh vực dễ tổn thương như ung bướu, tâm thần, chăm sóc giảm nhẹ, sản, nhi…

Tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội.

Hội công tác xã hội ngành y tế Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật không vì mục tiêu lợi nhuận.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nghề công tác xã hội trong y tế, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.