Bộ Y tế phát cảnh báo về một loại thuốc nhỏ mắt nghi giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi công văn về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan các thuốc nhỏ mắt nghi giả mạo của Công ty TNHH Novartis Việt Nam.

Theo công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Novartis Việt Nam, Cục Quản lý Dược cho biết đã nhận được Công văn số PHAR QA 14035-08-25/25 ngày 25/8 từ Novartis Việt Nam. Công ty báo cáo về 4 trường hợp nghi ngờ thuốc giả trong tháng 7/2025, dựa trên phản hồi từ người tiêu dùng.

Các sản phẩm bao gồm Tobrex 5ml: lô VEE90A (xác định giả), lô VEE98C (nghi giả); Maxitrol 5ml: lô VFD09A (nghi giả), TobraDex 5ml: Lô VHN07A (nghi giả).

Qua xác minh, Novartis Việt Nam khẳng định lô Tobrex 5ml (VEE90A) là giả, đồng thời nghi ngờ các lô còn lại cũng không phải hàng chính hãng.

Theo Cục Quản lý Dược, cả 3 sản phẩm là thuốc nhỏ mắt, thường được kê toa điều trị viêm và nhiễm khuẩn mắt.

Mẫu thuốc nghi giả được cảnh báo (Ảnh: Cục Quản lý Dược).

Để đảm bảo an toàn, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua, bán, sử dụng các lô thuốc nêu trên (như hình ảnh đính kèm công văn). Nếu phát hiện, báo ngay cho Sở Y tế và cơ quan chức năng để xử lý.

Các Sở Y tế cũng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 13/CT-TTg (17/5/2025) và Kế hoạch 614/KH-BYT (13/5/2025) về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp truyền thông, khuyến cáo chỉ mua thuốc tại cơ sở hợp pháp, không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, và báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ thuốc giả.

Đối với Novartis Việt Nam, công ty cần cung cấp thông tin chính xác, phối hợp truy tìm nguồn gốc các lô thuốc nghi giả.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng cảnh báo loại thuốc điều trị loãng xương có tên Aclasta nghi giả mạo.

Mẫu thuốc Aclasta được cảnh báo (Ảnh: Cục Quản lý Dược).

Thuốc Aclasta (100ml chứa 5,33mg acid zoledronic monohydrate), số đăng ký 900110171700 (số cũ: VN-21917-19), do Sandoz Việt Nam đăng ký, sản xuất bởi Lek Pharmaceuticals, Slovenia.

Trước đó, ngày 16/7, Phòng khám Dụng cụ y khoa Gia đình (tỉnh Kiên Giang cũ) báo cáo về sản phẩm Aclasta (số lô KHBY7, ngày sản xuất: 8/2024, hạn sử dụng: 7/2027) có dấu hiệu giả.

Sandoz Việt Nam xác minh lô này không do Lek Pharmaceuticals sản xuất, không được nhập khẩu bởi công ty. Các lô Aclasta sản xuất sau tháng 5/2024 sử dụng logo Sandoz, nhưng sản phẩm nghi giả vẫn mang logo Novartis.