Bộ Y tế phân bổ hơn 2,9 triệu liều vắc xin AstraZeneca

Số vắc xin này sẽ được cung ứng thành 2 đợt, trong đó TPHCM và TP Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với 270.000 liều mỗi thành phố.

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ 2,9 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca (đợt 15 và 16). Đây là số vắc xin do công ty VNVC nhập khẩu và do cơ chế Covax Facility cung ứng. Vắc xin được phân bổ cho 63 tỉnh thành, 23 bệnh viện, viện và lực lượng công an, quân đội.

Cụ thể, trong tổng hai đợt miền Bắc, Nam được nhận hơn một triệu liều mỗi khu vực, còn lại miền Trung có hơn 340.000 liều, Tây Nguyên là gần 100.000 liều.

Trong 63 tỉnh thành, TP Hà Nội, TPHCM được phân bổ nhiều nhất với 270.000 liều mỗi thành phố. Ngoài ra, các tỉnh phía Nam khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch cũng được nhận nhiều vắc xin hơn. Chẳng hạn, Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh sẽ có 73.000 liều; Long An, Kiên Giang, Đồng Thấp được phân bổ hơn 50.000 liều.

Tại khu vực miền Trung, TP Đà Nẵng được phân bổ nhiều nhất với 54.000 liều.

Bộ Y tế cũng phân bổ 245.000 liều cho 23 bệnh viện, viện. Trong đó, Bệnh viện Thống Nhất được phân bổ nhiều nhất là 24.000 liều. Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi đơn vị nhận 22.000 liều, Đại học Y Hà Nội có 20.000 liều…

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với Dự án Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ, quyết định số 3355 của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

Nam Phương