Bộ Y tế công bố ca tử vong do Covid-19 thứ 131, 132

Dân trí Tối 13/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 2 ca tử vong do Covid-19 số 131 và 132 ở TPHCM và An Giang. Trong ngày, Bộ Y tế công bố 7 ca tử vong.

Ca tử vong thứ 131 là BN2983 nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 5/5, được điều trị Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang. Chẩn đoán lúc vào viện là viêm phổi do mắc Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường.

Ngày 13/5, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM với chẩn đoán vào viện là viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ 4 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bệnh nhân tử vong vào đêm 1/7. Nguyên tử vong là viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường (bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

Ca tử vong thứ 132 là BN17165, nữ 77 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 27/6, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Bệnh nhân tử vong vào trưa 10/7.

Nguyên nhân tử vong sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng ARDS do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, gãy cổ xương đùi cũ.

Như vậy, đến nay Việt Nam có 132 bệnh nhân Covid-19 tử vong, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 có 97 ca tử vong.

