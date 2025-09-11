Bỏ rượu bia 30 ngày, cơ thể thay đổi bất ngờ ra sao?

Chỉ sau một tháng nói không với đồ uống có cồn, cơ thể có thể hồi phục đáng kể. Giấc ngủ sâu hơn, tinh thần tỉnh táo hơn, vóc dáng gọn gàng hơn và nội tạng hoạt động hiệu quả hơn.

Theo trang Times Now, việc từ bỏ rượu bia không dễ, nhất là với những người đã uống thường xuyên trong thời gian dài. Nhưng chỉ cần kiêng 30 ngày, bạn đã có thể cảm nhận những thay đổi rõ rệt cả về thể chất lẫn tâm lý.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Khi ngừng uống rượu bia, người tham gia thử thách ngủ ngon hơn, tỉnh táo hơn (Ảnh: Getty).

Rượu có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh, nhưng lại làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ. Điều này khiến cơ thể không đạt được giấc ngủ sâu cần thiết để phục hồi.

Một nghiên cứu của Đại học Sussex tại Anh cho thấy hơn 70% người tham gia thử thách không uống rượu trong một tháng cho biết họ ngủ ngon hơn và tỉnh táo hơn vào buổi sáng. Cảm giác mệt mỏi vào ban ngày cũng giảm rõ rệt.

Gan được nghỉ ngơi và phục hồi

Gan là cơ quan chính xử lý rượu trong cơ thể. Khi bạn uống nhiều hoặc liên tục, gan phải làm việc quá tải dẫn đến các vấn đề như viêm gan, gan nhiễm mỡ và lâu dài có thể là xơ gan.

Theo tổ chức British Liver Trust, sau khoảng 4 tuần không uống rượu, men gan có thể giảm xuống mức bình thường, tế bào gan bắt đầu tái tạo và chức năng gan được cải thiện đáng kể.

Tim khỏe hơn, mạch máu thông thoáng hơn

Uống rượu thường xuyên làm tăng cholesterol xấu trong máu, dẫn đến hình thành mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Khi dừng rượu, cơ thể bắt đầu sản sinh nhiều cholesterol tốt hơn, giúp làm sạch thành mạch máu. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy người ngừng rượu có chỉ số huyết áp và mỡ máu cải thiện rõ rệt chỉ sau vài tuần.

Giảm nguy cơ ung thư

Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp rượu vào nhóm chất có khả năng gây ung thư cao nhất, cùng với thuốc lá và amiăng. Rượu liên quan đến nhiều loại ung thư như miệng, họng, thực quản, gan, vú và đại trực tràng.

Ngưng uống rượu giúp giảm mức độ tiếp xúc với các chất độc hại này, từ đó làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư về lâu dài.

Giảm cân và giảm mỡ bụng

Rượu bia chứa nhiều năng lượng nhưng không có giá trị dinh dưỡng, còn gọi là calo rỗng. Một ly rượu vang chứa khoảng 125 calo, trong khi một cốc bia có thể lên tới 200 calo. Thói quen uống rượu kèm ăn nhậu càng làm tăng tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Ngưng rượu giúp giảm cảm giác thèm ăn không kiểm soát, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Sau 30 ngày, nhiều người có thể giảm từ 2 đến 4kg nếu giữ nguyên chế độ ăn và sinh hoạt.

Não hoạt động ổn định hơn

Rượu ảnh hưởng đến não theo nhiều cách. Nó làm rối loạn hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh dopamine, khiến người uống cảm thấy hưng phấn trong ngắn hạn nhưng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo âu và trầm cảm về lâu dài.

Ngưng rượu giúp hệ thần kinh lấy lại cân bằng. Bạn sẽ thấy tập trung tốt hơn, trí nhớ cải thiện và tâm trạng ổn định hơn sau vài tuần.

Lời khuyên từ chuyên gia

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng không có mức tiêu thụ rượu nào là hoàn toàn an toàn. Một số bác sĩ cho rằng uống ở mức vừa phải, tức một ly mỗi ngày với phụ nữ và hai ly với nam giới, có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu có thể giảm hoặc ngưng hoàn toàn, sức khỏe tổng thể sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Michael Apstein, chuyên gia về gan tại Trường Y Harvard, từng nói rằng ngừng uống rượu giống như cho lá gan một kỳ nghỉ để hồi phục. Và chỉ cần một kỳ nghỉ 30 ngày, cơ thể bạn đã có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều.