Bình Dương: Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, tìm người đến 7 địa điểm

Dân trí Bình Dương ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm lại công ty bất động sản, ngành y tế khẩn trương tìm người đến 7 địa điểm.

Tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Sáng 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Dĩ An.

Trường hợp là nữ (sinh năm 1996 ở trọ tại hẻm 474, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An), nhân viên công ty bất động sản ở khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Ngày 4/6, ca này được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế Dĩ An, mẫu xét nghiệm lần một âm tính. Hai ngày sau đó, mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương thông báo khẩn, những ai đến 7 địa điểm trong khoảng thời gian sau đây, đến ngay cơ sở y khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Trung tâm ngoại ngữ Thành Nhân, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An từ 17h ngày 20/5. Cà phê Highland ngay Đại học Bình Dương, TP Thủ Dầu Một từ ngày 28/5; Quán Năm Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một từ ngày 28/5. Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An lúc 20h ngày 28/5. Quán cà phê YES, số 2 Truông Tre, TP Dĩ An từ ngày 30/5. Quán bánh đa cua, đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ ngày 1/6. Quán lẩu Biển Xanh, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP Dĩ An từ 17h45 ngày 2/6.

Trung Kiên