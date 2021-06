Bình Dương gỡ cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa An Phú và Quân y 4

Dân trí Bệnh viện Đa khoa An Phú và Quân y 4 được gỡ cách ly y tế vì các trường hợp liên quan có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa An Phú gỡ phong tỏa tạm thời, hoạt động trở lại.

Sáng 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết, trường hợp test nhanh sàng lọc Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa An Phú có kết quả PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trước đó vào 6/6, một công ty ở Dĩ An tổ chức xét nghiệm test nhanh cho nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa An Phú. Đến trưa cùng ngày, bệnh viện phát hiện kết quả một người ngụ ở Dĩ An dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra người này không có yếu tố dịch tễ, không tiếp xúc nguồn lây nhiễm hoặc nghi mắc Covid-19. Đến 21h30 cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR âm tính nên được cho về nhà theo dõi. Bệnh viện Đa khoa An Phú được gỡ cách ly y tế, hoạt động trở lại bình thường.

Bệnh viện Quân y 4 đã gỡ cách ly y tế, hoạt động bình thường.

Cũng trong ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin trường hợp sản phụ đến khám tại Bệnh viện Quân y 4 nghi mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm RT-PCR.

Trước đó một ngày (5/6), Bệnh viện Quân y 4 tiếp nhận sản phụ 23 tuổi (ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TP Dĩ An) đang trong giai đoạn chuyển dạ đến khám. Sau khi test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, Bệnh viện đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hoạt động cấp cứu và khám bệnh được tạm dừng.

Qua xét nghiệm RT-PCR Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đối với sản phụ cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh viện Quân y 4 đã gỡ cách ly y tế, trở lại hoạt động.

Trung Kiên