Bình Dương thêm 23 ca nhiễm SARS-CoV-2, nằm ngoài khu công nghiệp

Dân trí Trưa 23/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, số ca nhiễm mới này nằm ngoài khu công nghiệp.

Trong đó, 22 ca liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên; một ca tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM).

Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 164 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có 140 ca. Ngành Y tế đã truy vết khoảng 3.000 trường hợp F1, gần 8.000 ca F2.

Trưa 23/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị 166 bệnh nhân. Trong đó, 164 người lây nhiễm trong cộng đồng; một ca tái dương tính từ Khánh Hòa về; một chuyên gia nhập cảnh. Bệnh nhân lớn nhất 73 tuổi, 3 bệnh nhân dưới 5 tuổi, hiện sức khỏe tất cả đều ổn định.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương nhận định, tình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ, phạm vi lây lan nhanh, rộng và nguy hiểm hơn.

Qua ghi nhận, đã có ca bệnh là công nhân làm việc ở các nhà máy trong khu công nghiệp, các khu nhà trọ khác nhau và ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng.

Ngành Y tế thông báo mọi người dân từng đến hoặc đang sinh sống tại các địa phương, khu vực xung quanh các công ty, nhà trọ có ca bệnh Covid-19, cụ thể: phường Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa (thị xã Tân Uyên); phường Bình Chuẩn, An Phú, Bình Hòa, Bình Nhâm (TP Thuận An); phường Hiệp An, Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một); phường Tân Định (thị xã Bến Cát), từ ngày 1/6 cần truy cập vào địa chỉ: https://tokhaiyte.vn/, để khai báo y tế.

Đề nghị người dân liên hệ cơ sở y tế gần nhất khi có các triệu chứng liên quan đến Covid-19 như ho, sốt, đau họng, viêm phổi, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác (nếu có) để được khám và hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Trung Kiên