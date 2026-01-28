Xác minh thông tin một xã có gần 150 người mắc bệnh tâm thần

Đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An làm việc với các đơn vị liên quan về những nghi vấn xung quanh việc 150 bệnh nhân tâm thần tại xã Xuân Lâm (Ảnh: G. Nam).

Ngày 27/1, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết đơn vị đã phân công bác sĩ Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện, làm trưởng đoàn công tác, phối hợp làm việc trực tiếp với Trung tâm Y tế Thanh Chương và UBND xã Xuân Lâm liên quan đến thông tin khoảng 150 người tại một xã được xác định khuyết tật thần kinh (tâm thần).

Trước đó, thông tin phản ánh tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) ghi nhận khoảng 150 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh, tuy nhiên nhiều người trong số đó vẫn sinh hoạt, lao động bình thường.

Thậm chí có trường hợp sau khi được xác định mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp hằng tháng đã xin trả chế độ.

Điều này đã dấy lên nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong giám định và quản lý hồ sơ bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú. Thông tin cũng dẫn chứng những người mắc bệnh tâm thần kể trên được một phụ nữ từng công tác tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An “hỗ trợ” làm hồ sơ.

Liên quan đến nội dung này, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cũng chỉ đạo phòng chức năng rà soát danh sách bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú tại xã Thanh Yên (thuộc huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An), nay là xã Xuân Lâm.

Việc rà soát yêu cầu cung cấp cụ thể thông tin bệnh nhân, ngày nhập viện điều trị, chẩn đoán lần đầu, ngày ra viện, ngày tái khám và bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.