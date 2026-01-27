Bị vây cá đâm, người đàn ông nhiễm khuẩn nghiêm trọng

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại địa phương, sau khi người này nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, một loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng gây hoại tử mô mềm và đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, vùng bàn tay và cánh tay trái xuất hiện nhiều bọng nước, hoại tử da lan nhanh, kèm theo đau rát dữ dội.

Tổn thương da vùng lòng bàn tay bệnh nhân với các mảng bầm tím (Ảnh: Q.Lưu).

Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị vây cá đâm vào lòng bàn tay trái trong lúc đi đánh bắt. Hai ngày sau, tại vị trí vết thương bắt đầu nổi các bọng nước, kèm theo sốt. Gia đình đã tự mua thuốc cho bệnh nhân uống tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, tổn thương da tiến triển nhanh và nặng hơn.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt tới 39,5 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng. Vùng lòng bàn tay xuất hiện các bọng nước lớn thành mảng, kèm hoại tử da, tổn thương lan dọc lên cánh tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus và nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị tích cực bằng kháng sinh phối hợp liều cao. Sau 13 ngày điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, tình trạng bệnh nhân ổn định, các tổn thương da được kiểm soát và đã được xuất viện.

Tổn thương bọng nước, hoại tử mô mềm trên cánh tay bệnh nhân trong quá trình điều trị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” (Ảnh: Q.Lưu).

Các bác sĩ cho biết, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản sống hoặc chưa được chế biến kỹ. Loại vi khuẩn này được mệnh danh là “vi khuẩn ăn thịt người” do khả năng phá hủy nhanh mô mềm, gây hoại tử da - cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng.

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể chỉ qua những vết trầy xước rất nhỏ trên da khi tiếp xúc với nước biển, nước lợ hoặc bùn đất nhiễm mặn. Bệnh diễn tiến rất nhanh trong vòng 24-48 giờ và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Những người có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người mắc các bệnh nền như đái tháo đường, xơ gan, bệnh gan mạn tính, người suy giảm miễn dịch và những người thường xuyên làm nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương ngoài da, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với nước biển hoặc môi trường bẩn, người dân cần rửa sạch, sát khuẩn ngay, giữ khô và theo dõi sát.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, sốt cao, mệt mỏi, nổi bọng nước hoặc da đổi màu, cần đến cơ sở y tế sớm, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cũng cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ và tiêm nhắc lại đúng lịch để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.