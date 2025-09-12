Chỉ số nhiễm trùng máu tăng 900 lần sau một buổi đi làm ruộng

Tối 11/9, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất cho hay đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.V.T. (50 tuổi, quê quán Tây Ninh) nhập viện với chân trái sưng đau tím tái, nổi nhiều bóng nước lớn lan rộng sau khi đi làm ruộng về.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Linh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ông T. có tiền căn xơ gan do viêm gan siêu vi C.

Chân trái người bệnh tím tái, loang lổ các vệt bóng nước lan rộng (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, các chỉ số nhiễm trùng tăng vọt. Trong đó, chỉ số Procalcitonin báo hiệu nhiễm trùng trong máu tăng vọt lên 42 ng/mL, cao gấp gần 900 lần mức bình thường, cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nghiêm trọng.

Các bác sĩ lập tức triển khai phác đồ điều trị tích cực gồm lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng, bù dịch, hỗ trợ vận mạch.

"Kết quả xét nghiệm khẳng định chính xác tác nhân gây bệnh là Aeromonas hydrophila.

Đây là loại vi khuẩn sống trong môi trường nước bẩn, bùn lầy, cống rãnh… có thể xâm nhập qua vết thương hở ngoài da, gây nhiễm trùng lan nhanh, dẫn đến nguy cơ tử vong cao ở người suy giảm miễn dịch như xơ gan, đái tháo đường", ThS.BS Nguyễn Văn Linh thông tin thêm.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã cắt lọc vết thương để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhân cai được thuốc vận mạch, chỉ số nhiễm trùng giảm, chức năng gan thận hồi phục dần. Hiện, người bệnh được tiếp tục điều trị tại khoa Nội Nhiễm.

Người bệnh hồi phục dần sau một tuần điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, những vết thương nhỏ ngoài da khi tiếp xúc với môi trường nước bùn đất hoặc ao tù đều có thể là đường vào của vi khuẩn nguy hiểm. Nếu không xử trí đúng cách, chúng có thể gây nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm, thậm chí uốn ván với nguy cơ tử vong cao.

Do đó, người dân khi có vết xước, dù nhỏ, cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý, giữ khô ráo và theo dõi sát.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, tấy đỏ, sốt, mệt mỏi, khó thở…người bệnh nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Người dân đi biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản hoặc làm nông nghiệp cần chú ý bảo hộ cơ thể khi lao động và tiêm phòng uốn ván đầy đủ để bảo đảm an toàn sức khỏe.