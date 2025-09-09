Bé trai hoại tử chân, suy hô hấp vì bị mèo cắn

Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa khôn lường từ việc tự điều trị bằng các phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học.

Bệnh nhi G.V.Đ. (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, hoại tử và có nhiều di vật lá cây thuốc nam trên vết thương.

Tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng lên cẳng chân trái, gây ra chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nghiêm trọng và viêm mô bào nặng.

Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ba ngày trước khi nhập viện, cháu Đ. vô tình dẫm phải đuôi mèo nhà và bị cắn vào mu bàn chân trái, gây ra 4 vết thương chảy máu.

Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp lên vết thương để cầm máu mà không hề sát khuẩn hay xử lý y tế nào.

Hai ngày sau, cháu Đ. bắt đầu sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhức dữ dội và xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện gần nhà, nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, cháu được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Bùi Đình Dũng, khoa Nhi, cho biết bệnh nhi đang được điều trị bằng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván và huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, cháu Đ. sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.

Đến ngày thứ 5 điều trị, tình trạng của cháu Đ. đã có những tiến triển tích cực, các cơn sốt và chỉ số sinh tồn dần được cải thiện. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

Tổn thương hoại tử ở chân bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, cảnh báo: “Việc tự ý đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng nặng và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy, hoại tử phần mềm, nhưng với những bệnh nhân nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng, thậm chí tử vong".

TS Thúy khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở. Khi gặp vết thương, đặc biệt là vết thương do động vật cắn, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, nhằm hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.