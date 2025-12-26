Bí mật đằng sau loại hóa chất phù phép thịt heo thành thịt bò

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan.

Các đối tượng này đã sử dụng thịt heo và hóa chất công nghiệp sodium metabisulfite để "hô biến" thành hàng trăm cân thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo điều tra ban đầu, hai cơ sở sản xuất thịt bò giả tại phường Hiệp Bình và phường Thới An đã hoạt động tinh vi, mỗi ngày sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả. Sản phẩm được bán với giá từ 118.000-140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000-40.000 đồng/kg.

Đối tượng Đỗ Đức Đạt, chủ một cơ sở sản xuất thịt bò giả (Ảnh: Công an TPHCM).

Nguy hiểm khôn lường từ Sodium Metabisulfite

BSCK2 Châu Thị Anh, Phụ trách khoa Dinh dưỡng tại một bệnh viện ở TPHCM, cho biết sodium metabisulfite (Na2S2O5) là hóa chất thường được dùng để khử trùng, chống oxy hóa và bảo quản. Trong công nghiệp thực phẩm, nó được biết đến như một phụ gia, có khả năng tẩy trắng mạnh khi hòa tan trong nước.

Mặc dù được phép sử dụng trong một số sản phẩm thực phẩm với liều lượng nghiêm ngặt (0,001-0,03% cho 1kg thành phẩm theo Bộ Y tế), việc lạm dụng sodium metabisulfite có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Bác sĩ Châu Thị Anh cảnh báo hóa chất này có thể gây độc tế bào, giảm khả năng sống sót của tế bào và gây tự chết tế bào (apoptosis).

Đặc biệt, những người nhạy cảm với sulfite có thể gặp các vấn đề về hô hấp như hen phế quản, khó thở, co thắt phế quản. Vượt quá ngưỡng cho phép, sodium metabisulfite có thể gây tổn thương gan, thận, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tuần hoàn, trầm cảm, tổn thương giác mạc, thậm chí mù lòa và tử vong trong trường hợp nghiêm trọng.

ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh việc sử dụng sodium metabisulfite để trộn vào thịt heo làm giả thịt bò là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. "Chất này có giới hạn sử dụng rất rõ ràng, nếu vượt quá hàm lượng cho phép sẽ gây ngộ độc", bác sĩ Duyên khẳng định.

Ngoài ra, việc trộn huyết heo vào thịt cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ngộ độc, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh liên cầu lợn nếu quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Người tiêu dùng nên mua thịt tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng (Ảnh minh họa: Dương Nguyễn).

Cách nhận biết và phòng tránh

Bác sĩ Duyên chia sẻ một số dấu hiệu giúp người tiêu dùng phân biệt thịt bò thật và thịt bò giả, dù không có phương pháp chính xác tuyệt đối:

- Màu sắc: Thịt bò tươi thường có màu đỏ sẫm, trong khi thịt heo tẩm hóa chất giả thịt bò thường có màu đỏ tươi bất thường, bóng loáng.

- Mùi: Thịt bò thật có mùi ngai ngái đặc trưng. Thịt giả có thể có mùi lạ.

- Độ đàn hồi: Thớ thịt bò thật to và có độ đàn hồi tốt. Thịt giả dễ chảy nước.

- Kiểm tra bằng nước: Thịt bò thật không bị phai màu khi rửa dưới nước hoặc dùng giấy thấm. Thịt heo tẩm huyết có thể trôi màu, lộ rõ thớ thịt trắng.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, người dân được khuyến cáo chỉ nên mua thịt tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát thú y và bảo quản đúng quy định. Tuyệt đối tránh mua thực phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ, hoặc có giá rẻ bất ngờ.