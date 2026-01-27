Nghẹt thở cảnh bác sĩ ép tim cứu nam sinh 22 tuổi ngừng tim tại trường

Ngày 27/1, Bệnh viện Giao thông vận tải thông tin, mới đây, bác sĩ Khoa Cấp cứu đã kịp thời cứu sống một nam sinh viên N.Q.T. (22 tuổi) của Trường Đại học Giao thông vận tải bị ngừng tuần hoàn đột ngột khi đang học tập tại trường. Sau khi xuất viện trở về nhà, ngày hôm nay, nam sinh cùng gia đình đã đến bệnh viện tri ân các y bác sĩ.

Hình ảnh các bác sĩ ép tim liên tục cho bệnh nhân tại phòng cấp cứu được camera ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, cuối tháng 12/2025, Bệnh viện Giao thông vận tải nhận được thông tin hỗ trợ về trường hợp nam sinh ngừng tuần hoàn tại trường Đại học Giao thông vận tải.

Theo thông tin từ Phòng Y tế nhà trường, trong giờ học, nam sinh bất ngờ gục xuống, mất ý thức và không còn phản ứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, các thầy cô giáo và sinh viên nhanh chóng báo cho Phòng Y tế, đồng thời liên hệ với bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Giao thông vận tải đã điều động ê-kíp cấp cứu cùng xe cứu thương đến hiện trường.

"Tại thời điểm tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ ê-kíp cấp cứu thông tin.

Bác sĩ CKI Lê Hoàng Linh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải, người trực tiếp tham gia cấp cứu bệnh nhân cho biết, ngay tại hiện trường, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) liên tục trong khoảng 10 phút tại hiện trường, tiếp tục 5 phút trên đường vận chuyển và thêm khoảng 30 phút khi nhập viện.

Sau 50 phút ép tim liên tục không gián đoạn, các bác sĩ đã khiến trái tim của chàng trai trẻ đập lại.

Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân đã được Bệnh viện Giao thông vận tải phối hợp chuyển tuyến và theo dõi điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định và có thể trở lại sinh hoạt, học tập bình thường.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một trong số rất ít ca ngừng tim ngoài cộng đồng ở người trẻ được cấp cứu thành công. Thành công này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm, sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng” để giành lại sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, khi phát hiện nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngưng thở, việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Sau đó, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật, chú ý vị trí, tốc độ và lực ép.

Theo khuyến cáo, tần suất ép tim duy trì từ 100 - 120 lần/phút, lực ép đủ mạnh để lồng ngực lún xuống khoảng 5-6 cm. Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức.

Người cấp cứu cần quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng, trục tay vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt nếu có đủ điều kiện và người hỗ trợ.