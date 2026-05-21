Điều đặc biệt đến với bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ, nhận gan hiến từ cha ruột

Ngày 21/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa ghé thăm và động viên các bệnh nhi ghép gan tại khoa Gan Mật Tụy của nơi này.

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Mạnh Cường và ca sĩ Hà Anh Tuấn đã dành thời gian gặp gỡ một bệnh nhi có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là bé gái 2 tuổi tên H.Đ., mồ côi mẹ từ sớm, đồng thời mắc bệnh lý gan rất nặng khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Em vừa trải qua ca ghép gan sinh tử 2 tuần trước, với phần gan hiến tặng từ cha ruột. Hiện tại, bệnh nhi được chăm sóc tại khoa Gây mê hồi sức, trong tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Trước hành trình đầy nghị lực của bé gái và gia đình, ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời gửi lời động viên chân thành đến bệnh nhi cùng đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc bé.

Đặc biệt, toàn bộ chi phí ghép gan và điều trị sau ghép của bệnh nhi cũng đã được lãnh đạo UBND TPHCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn hỗ trợ toàn phần, tiếp thêm hy vọng để em tiếp tục kiên cường trên con đường chiến đấu với bệnh tật.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thăm cháu bé vừa được ghép gan (Ảnh: CS).

"Con gái vừa tròn 2 tuổi, mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời, bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con "gan lì" sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha, qua cuộc phẫu thuật 10 tiếng.

Sau này lớn lên hãy luôn hiếu thảo với cha mình, và nhớ ơn các y bác sĩ tuyệt vời nhé", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi bệnh nhi, ông Nguyễn Mạnh Cường và ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng có dịp lắng nghe các chia sẻ từ BSCKII Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 và đại diện phòng Công tác xã hội của đơn vị, để hiểu thêm về những hoạt động hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Tính đến tháng 2 năm nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công 100 ca phẫu thuật ghép tạng (bao gồm 62 ca ghép gan và 38 ca ghép thận), mang lại cuộc sống mới cho rất nhiều trẻ em nguy kịch.

Đây là cột mốc đầy ý nghĩa trong hành trình phát triển ghép tạng của Bệnh viện Nhi đồng 2 suốt hơn 20 năm qua.