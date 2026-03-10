Bệnh viện K sử dụng máy xạ trị hiện đại, chỉ mất 2-3 phút một lần xạ

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, là sự phối hợp giữa 3 chuyên ngành lớn: phẫu thuật, hóa chất và xạ trị.

Trong đó xạ trị là một phương pháp quan trọng, mang lại nhiều lợi ích điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc phiên bản mới nhất, đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh tại cơ sở 1 Quán Sứ và thêm một máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ngày 10/3, Bệnh viện K chính thức đưa vào sử dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc và 100 trang thiết bị hiện đại (Ảnh: Trần Hà).

Hệ thống máy xạ trị này cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500-2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2-3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị", GS Quảng cho biết.

Song song đó, hệ thống mô phỏng CT 4D, hệ thống theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel - C-RAD, cùng công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D được tích hợp để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn. Các kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating, DIBH, tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hoá liều trị.

Ngoài ra, 100 trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất được đưa vào vận hành tại Bệnh viện K cơ sở 1 Quán Sứ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị đáp ứng nhu cầu của người bệnh, trong đó có hệ thống máy móc phục vụ công tác sinh hóa - huyết học; pha chế thuốc tập trung; giải phẫu bệnh; phẫu thuật gây mê hồi sức; nội soi thăm dò chức năng...

Những hệ thống nổi bật gồm: 8 hệ thống nội soi hiện đại; hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; hệ thống monitoring từ xa; máy chụp MRI; máy sinh thiết vú có hút chân không; máy đốt u bằng sóng cao tần; hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thăm hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại (Ảnh: Trần Hà).

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá, việc đưa vào sử dụng hàng loạt trang thiết bị hiện đại, đánh dấu một bước phát triển mới, quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

"Bệnh viện K cần sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện đại này vào công tác chẩn đoán và điều trị ung thư cũng như công tác đào tạo cho các tuyến dưới", Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo.

Theo GS Quảng, trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ tại cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu là vấn đề được chú trọng hướng tới mục tiêu kiểm soát ung thư.

Trước đó, Bệnh viện K đã có 9 máy xạ trị gia tốc tuyến tính. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nhu cầu điều trị ngày càng nhiều, việc đầu tư thêm 3 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất sẽ đáp ứng nhu cầu điều trị tốt hơn cho người bệnh.

"Với việc cập nhật tiến bộ, kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn và trang bị đồng bộ thiết bị hiện đại, người bệnh đến khám, điều trị chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện K nói chung, cơ sở 1 nói riêng có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến ngang tầm các trung tâm ung thư lớn trong khu vực và trên thế giới, bệnh nhân được điều trị ngay tại trong nước mà không cần ra nước ngoài điều trị", Giám đốc Bệnh viện K cho biết.