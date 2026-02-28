Thanh Hóa đưa hệ thống xạ trị gia tốc hơn 105 tỷ đồng vào hoạt động

Chiều 27/2, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống xạ trị Elekta Infinity (hệ thống xạ trị gia tốc), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác điều trị ung thư tại địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, do Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng cắt băng khánh thành hệ thống xạ trị ung thư (Ảnh: Thu Hương).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội cho người bệnh tiếp cận các kỹ thuật xạ trị tiên tiến ngay tại địa phương.

“Trong phân khúc máy xạ trị hiện đại này, trên cả nước hiện chưa đến 10 cơ sở được trang bị. Vì vậy, đây là một bước tiến rất đáng ghi nhận đối với người dân Thanh Hóa cũng như chuyên ngành ung thư của khu vực. Với việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại này, Bệnh viện Ung bướu sẽ đảm bảo tốt việc điều trị ung thư đa mô thức”, ông Hà cho biết.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc hoàn thành lắp đặt và đưa hệ thống máy xạ trị gia tốc tiên tiến vào vận hành là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong chặng đường phát triển của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa nói riêng và ngành y tế tỉnh nói chung.

Theo ông Tùng, hệ thống máy xạ trị gia tốc được đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, cho phép điều trị chính xác, hiệu quả và an toàn nhiều loại ung thư.

Hệ thống xạ trị gia tốc chính thức được đưa vào hoạt động (Ảnh: Thu Hương).

Trong thời gian tới, cùng với hệ thống trang thiết bị ngày càng hiện đại và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng các kỹ thuật cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm điều trị ung bướu chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cho biết, đây là hệ thống xạ trị tiên tiến của Elekta, được tích hợp kỹ thuật VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy - xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung), một trong những kỹ thuật xạ trị hiện đại đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm ung bướu lớn trong và ngoài nước.

Đây cũng là hệ thống xạ trị ung thư hiện đại nhất khu vực miền Trung tính đến thời điểm hiện tại.