Bệnh nhân hẹp mạch vành không cần đặt stent nhờ công nghệ bóng phủ thuốc

"Không để lại kim loại trong lòng mạch là lợi thế lớn nhất của bóng phủ thuốc, nhờ vậy khôi phục dòng chảy tốt hơn, rất tốt với những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu và rút ngắn thời gian điều trị kháng tiểu cầu kép", TS.BS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại Hội thảo khoa học “Can thiệp mạch vành với bóng nong phủ thuốc Sirolimus”, diễn ra ngày 13/3.

TS.BS Nguyễn Quốc Thái chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia tim mạch can thiệp trong nước và quốc tế đã trình diễn ca can thiệp trực tiếp tại phòng thông tim, giúp các bác sĩ tham dự có cơ hội theo dõi toàn bộ quy trình - từ đánh giá tổn thương, chuẩn bị mạch máu, lựa chọn thiết bị đến chiến lược can thiệp tối ưu cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong nhiều năm qua, đặt stent đã là phương pháp điều trị phổ biến cho bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học và các bằng chứng lâm sàng mới, xu hướng giảm thiểu vật liệu cấy ghép vĩnh viễn trong lòng mạch đang trở nên ngày càng rõ rệt.

Trong đó, bóng phủ thuốc là một lựa chọn mới cho điều trị bệnh mạch vành. “Công nghệ bóng phủ thuốc cho phép đưa thuốc chống tăng sinh trực tiếp vào thành mạch trong quá trình nong bóng, giúp hạn chế tái hẹp mà không cần đặt stent. Đây là một lựa chọn điều trị đang được nghiên cứu và ứng dụng trong một số trường hợp phù hợp", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài thông tin.

Tại hội thảo, GS Tuomas Rissanen (Đại học Eastern Finland), chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực can thiệp mạch vành và nghiên cứu về công nghệ DCB, cho biết chiến lược can thiệp mạch vành không đặt stent đang được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều trung tâm tim mạch trên thế giới, hướng đến kết quả lâu dài và an toàn hơn cho người bệnh.

"Tuy nhiên, không phải tất cả bóng phủ thuốc đều giống nhau. Sự khác biệt về thiết kế, loại thuốc và hệ thống mang thuốc ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng công nghệ là yếu tố then chốt để lựa chọn chiến lược can thiệp tối ưu", GS Tuomas Rissanen nói.

Theo TS.BS Nguyễn Quốc Thái, trong bối cảnh bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu, các công nghệ điều trị tiên tiến như bóng phủ thuốc hứa hẹn sẽ mở ra những hướng tiếp cận hiệu quả, an toàn và bền vững hơn cho người bệnh trong tương lai.

Stent sẽ để lại khung kim loại vĩnh viễn trong mạch. Bóng phủ thuốc chỉ đưa thuốc vào thành mạch rồi rút ra, không để lại vật liệu cấy ghép.Nhờ vậy không có huyết khối muộn trong stent; không xảy ra tình trạng gãy stent; không gây tình trạng viêm mạn tính do kim loại.

"Phương pháp này được đánh giá là đặc biệt hữu ích trong các trường hợp tái hẹp trong stent, tổn thương mạch nhỏ, hoặc bệnh nhân cần tránh cấy ghép thêm vật liệu trong lòng mạch", TS.BS Nguyễn Quốc Thái cho biết.

Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện 10 ca can thiệp mạch vành bằng công nghệ bóng phủ thuốc Sirolimus, theo dõi kết quả đánh tốt.

GS Tuomas Rissanen và TS.BS Nguyễn Quốc Thái thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhân (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chiều cùng ngày, Giáo sư Tuomas Rissanen và TS.BS Nguyễn Quốc Thái thực hiện can thiệp bằng công nghệ bóng phủ thuốc cho nam bệnh nhân 68 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân có triệu chứng đau ngực bên trái khi gắng sức nhẹ, lan lên vai trái và mặt trong cánh tay, mỗi cơn kéo dài 30 - 60 phút. Do tần suất các cơn đau tăng lên, bệnh nhân được nhập viện để can thiệp mạch vành.

Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, dùng thuốc và tái khám theo quy định.