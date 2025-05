Thời điểm ăn sáng tốt nhất cho tim mạch, kiểm soát mỡ máu

Thời điểm ăn sáng tốt nhất

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn sáng đúng thời điểm không chỉ giúp kiểm soát cholesterol trong máu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng không phải ai cũng biết rằng thời điểm ăn sáng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở những người đang phải kiểm soát mỡ máu.

Theo Eating Well, hầu hết chuyên gia đồng thuận rằng: Ăn sáng càng sớm sau khi thức dậy càng tốt, đặc biệt là trong vòng 2 giờ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn sáng trong vòng 2 tiếng sau khi thức giấc (Ảnh: Minh Nhân).

Chuyên gia dinh dưỡng Veronica Rouse - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng tim mạch - nhấn mạnh: "Ăn sáng đầy đủ và hợp lý sẽ giúp trái tim khỏe mạnh suốt cả ngày".

Cùng quan điểm này, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết, một số nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ cao hơn bị rối loạn lipid máu, trong đó phổ biến là tình trạng tăng cholesterol xấu (LDL).

Điều này làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám trong thành động mạch - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ vữa mạch máu và đột quỵ.

Lợi ích tim mạch khi ăn sáng đều đặn

Một nghiên cứu đăng tải trên Journal of the American College of Cardiology theo dõi hơn 6.500 người trưởng thành trong 17 năm đã phát hiện: Người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 87% so với người ăn sáng đều đặn.

Tương tự, nghiên cứu trên Nutrients cũng khẳng định: Bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ béo phì, đề kháng insulin và mỡ máu cao - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của hội chứng chuyển hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết: "Người có cholesterol cao nên chọn các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, ít chất béo bão hòa và bổ sung nhiều thực phẩm từ thực vật trong bữa sáng."

Cụ thể:

- Yến mạch chứa beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan có thể giảm hấp thụ cholesterol ở ruột.

- Bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin nhóm B, giúp hạ nồng độ homocysteine - một chất liên quan đến nguy cơ bệnh tim.

- Trái cây tươi, như táo, chuối, việt quất không chỉ cung cấp chất xơ mà còn là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào.

- Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó giúp bổ sung chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch.

- Sữa chua ít đường, ít béo cũng là lựa chọn tốt giúp bổ sung men vi sinh và protein.

Ngược lại, những món ăn chứa nhiều đường, chất béo bão hòa như bánh ngọt, đồ chiên rán hay thịt xông khói nên được hạn chế, bởi chúng có thể làm tăng cholesterol và phá vỡ lợi ích từ một chế độ ăn lành mạnh.

Theo Mayo Clinic, mỡ máu cao (rối loạn lipid máu) là tình trạng lượng cholesterol hoặc triglyceride trong máu vượt mức bình thường. Trong đó, LDL (cholesterol xấu) khi tăng cao có thể tích tụ trong lòng mạch, tạo thành các mảng xơ vữa.

Những mảng bám này khiến lòng mạch hẹp dần, gây tắc nghẽn dòng máu và tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, thậm chí tử vong. Điều đáng nói, phần lớn người mắc mỡ máu cao không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện khi đi xét nghiệm máu định kỳ hoặc khi đã xảy ra biến cố tim mạch.

Ăn sáng không chỉ là thói quen sống lành mạnh mà còn là "liều thuốc dự phòng" cho trái tim. Đặc biệt, ăn sáng sớm - trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy - giúp ổn định lượng đường huyết, giảm cholesterol xấu và hạn chế tình trạng ăn uống thiếu kiểm soát trong ngày.