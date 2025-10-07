Căn bệnh dễ gặp lúc giao mùa có thể khiến con bạn sốc tim

Chiều 6/10, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái 6 tuổi vào viện trong tình trạng sốc tim, nguy kịch.

Trước đó, bé P.N.Q. (6 tuổi, nữ, ngụ ở xã An Phú Tây, TPHCM) về quê chơi chơi. Tại quê, trẻ mắc bệnh 2 ngày. Ngày đầu, bé Q. sốt nhẹ 3-4 cữ/ngày, than mệt, nhức đầu, ói. Đến ngày thứ hai, trẻ còn sốt, nôn ói nhiều lần, than mệt, đau ngực, tay chân lạnh.

Gia đình sau đó đã đưa bé vào bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh thất trên. Tại đây, trẻ được đặt nội khí quản, truyền thuốc vận mạch rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trẻ được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: BV).

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, môi tái, huyết áp khó đo, mạch quay khó bắt, nhịp tim không đều, huyết áp tụt còn 60/40 mmHg, được trợ thở qua nội khí quản. Kết quả cận lâm sàng, siêu âm cũng phát hiện nhiều vấn đề bất thường. Trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim ngày 2.

Ngay lập tức, bệnh nhi được hồi sức hô hấp thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp. Ê-kíp cũng tiến hành đặt máy oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Bên cạnh đó, trẻ được tiếp tục truyền máu, tiểu cầu, điều chỉnh điện giải, toan kiềm. Diễn tiến bệnh của trẻ phức tạp, xuất hiện biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng, được kết hợp lọc máu liên tục 6 đợt, điều trị hỗ trợ gan.

Sau gần 3 tuần chạy ECMO và điều trị tích cực, tim trẻ phục hồi dần, tình trạng rối loạn nhịp cải thiện. Trẻ được cai ECMO, tiếp tục lọc máu liên tục thêm 4 đợt.

Sau 2 tháng, bệnh nhi được cai máy thở sau nhiều lần thất bại. Bé đã có thể từ từ thở khí trời, nhịp tim trở về bình thường, chức năng gan thận ổn định, tiểu khá.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo vào thời điểm giao mùa, thời tiết mưa bão thất thường có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi, gây ra biến chứng viêm cơ tim trẻ lớn.

Người lớn có thể bị sốt nhẹ, người mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, dễ nhầm lẫn với bệnh lý đường tiêu hóa, sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất xỉu, đau ngực…

Trẻ khi có các biểu hiện bất thường cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, định bệnh chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử trí thích hợp.