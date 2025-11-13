Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáo

Bệnh nhi mắc bệnh hô hấp kín giường các bệnh viện

"Hầu hết các bệnh nhi đến khám với biểu hiện sốt, test nhanh đều mắc cúm A. Ngoài ra có nhiều trẻ bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Trong đó, nhiều trẻ cần chăm sóc đặc biệt", bác sĩ điều trị Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, các phụ huynh liên tiếp nhận được thông tin nhà trường thông báo về việc nhiều trẻ mắc cúm A, kêu gọi các gia đình tăng cường vệ sinh, dinh dưỡng để phòng bệnh cho trẻ.

Hầu hết các trường hợp sốt trong thời điểm này đến khám, test nhanh đều có kết quả cúm A. Ngoài ra, còn có các trường hợp nhiễm RSV, viêm phổi do phế cầu (Ảnh: Minh Nhật).

Tương tự, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 3.700 ca cúm mùa từ đầu tháng 10-2025 đến nay, với gần 500 trẻ phải điều trị nội trú. Chỉ riêng tuần qua đã có hơn 1.600 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 10% trẻ nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, lượng bệnh nhi mắc cúm A, virus RSV và một số bệnh đường hô hấp khác nhập viện điều trị đã tăng gấp nhiều lần so với tháng trước, trong đó có những ca diễn biến nặng, phải thở máy hoặc biến chứng thần kinh.

Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tháng vừa qua ghi nhận tình trạng “tràn ngập” bệnh nhi RSV. Khoảng 50 bệnh nhân nằm viện hiện nay nhiễm RSV, nhưng ở nhóm trẻ dưới 6 tháng, tỷ lệ này lên tới 80%. Rất nhiều trẻ 1-3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp, phải thở oxy hoặc thở máy.

Các chuyên gia khuyến cáo, đây đều là những bệnh có thể dự phòng chủ động bằng tiêm ngừa vaccine, giữ vệ sinh sạch sẽ, đeo khẩu trang khi ra nơi đông người. Ngoài ra, việc tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý... cũng giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, phát hiện sớm dấu hiệu mắc bệnh, điều trị sớm cũng giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Gần 30% trẻ viêm phổi do phế cầu

Bên cạnh các bệnh hô hấp do cúm A, RSV gây ra, tại Hội nghị Nhi khoa Việt - Mỹ lần thứ XI năm 2025 diễn ra ngày 13/11, TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh căn bệnh do phế cầu khuẩn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh nặng và tử vong ở trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Theo thống kê năm 2024, khoảng 25-30% trẻ dưới 2 tuổi bị viêm phổi do phế cầu, và 40% trường hợp nhiễm khuẩn huyết ở nhóm tuổi này cũng do tác nhân này gây ra. Bên cạnh đó, viêm màng não do phế cầu vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và di chứng nặng nề ở trẻ em Việt Nam.

TS Nam cho biết, tại Trung tâm Nhi khoa, trong 9 tháng đầu năm 2025, phế cầu chiếm 12% các chủng vi khuẩn được phân lập tại khu vực nội trú. Đáng chú ý, tại khu vực ngoại trú, kết quả định danh cho thấy 55% ca viêm phổi do phế cầu khuẩn, phản ánh gánh nặng bệnh tật lớn do tác nhân này gây ra trong cộng đồng.

Theo chuyên gia này, phế cầu xâm lấn là căn nguyên chính của các bệnh lý nguy hiểm như viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Dù chiếm tỷ lệ không quá cao trong tổng số ca nhiễm khuẩn, nhưng tỷ lệ biến chứng và tử vong lại rất lớn, cần có chiến lược kiểm soát chặt chẽ.

Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết, các nghiên cứu trong nước cho thấy những type huyết thanh phổ biến gây bệnh ở Việt Nam gồm 6A, 6B, 14, 19A, 23F… Trong đó, 97% trẻ mắc viêm màng não do phế cầu chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, khẳng định tầm quan trọng của chương trình tiêm chủng mở rộng.

Chuyên gia này nhấn mạnh, việc tiêm ngừa vaccine phế cầu mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ, đặc biệt với nhóm trẻ nhỏ - đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Tiêm vaccine giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện, biến chứng nặng và tử vong do bệnh lý hô hấp ở trẻ. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, sau khi triển khai rộng rãi chương trình tiêm vaccine phế cầu, tỷ lệ mắc viêm phổi và viêm màng não giảm rõ rệt.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chào mừng các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Nhi khoa Việt - Mỹ lần thứ XI (Ảnh: Thế Anh).

Hội nghị Nhi khoa Việt Mỹ lần thứ XI năm 2025 với nhiều phiên như hồi sức cấp cứu - nhiễm khuẩn, cấp cứu nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh cấp cứu và cấp cứu bụng… Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi khoa học uy tín giữa các bác sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, mà còn góp phần định hướng các chiến lược điều trị, phòng ngừa bệnh nhi trong tương lai.

Những cập nhật về vaccine và phương pháp điều trị mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó có bệnh do phế cầu khuẩn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, với nhiều chuyên khoa đầu ngành, bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh, cán bộ viên chức bệnh viện không ngừng học hỏi và hợp tác quốc tế để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Trong đó, Trung tâm Nhi khoa đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các đơn vị đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai và ứng dụng các kỹ thuật cao để điều trị các bệnh lý, đặc biệt những ca bệnh khó về nội nhi cho trẻ em, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hiện Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai đang được chú trọng mở rộng, đào tạo chuyên sâu và phát triển toàn diện, đặc biệt về lĩnh vực hồi sức cấp cứu, sơ sinh và can thiệp tim mạch.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên khoa Sản và chuyên khoa Nhi với các chuyên ngành chuyên sâu trong bệnh viện đang hoạt động rất hiệu quả, đem lại nhiều thành công trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Mô hình liên kết Sản - Nhi trong bệnh viện đa khoa đang được nhân rộng trong cả nước.