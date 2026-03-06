Tại buổi khởi động dự án “Sàng lọc khô mắt - Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” quy mô toàn quốc diễn ra ở TPHCM, Thầy thuốc Nhân dân, GS.BS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết, những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các vấn đề liên quan đến bề mặt nhãn cầu, đặc biệt là hội chứng khô mắt gia tăng đáng kể.

Tình trạng này không chỉ gặp ở người lớn tuổi hay dân văn phòng, mà đang dần trở thành vấn đề thị giác phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng, bao gồm người trẻ.

Một trường hợp điều trị bệnh lý nhãn khoa tại TPHCM (Ảnh: BV).

Theo thống kê của ngành y tế, khoảng 60% số người làm văn phòng mắc các bệnh lý về mắt. Trong đó, khô mắt là tình trạng mà những người sử dụng thiết bị điện tử thường gặp nhất. Các triệu chứng điển hình gồm: khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung...

Chuyên gia đánh giá, ở giai đoạn đầu, các biểu hiện này có thể nhẹ và dễ bị bỏ qua. Nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, hiệu suất làm việc và sức khỏe thị giác lâu dài.

TS.BS Trần Đình Minh Huy, công tác tại khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TPHCM, chia sẻ, có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh lý khô mắt trong thời đại kỹ thuật số.

Có thể kể đến như thời gian sử dụng màn hình kéo dài; đeo kính áp tròng gây thay đổi về tính chất của màng phim nước mắt; việc giảm tần suất chớp mắt dẫn đến khô, cộm, rát mắt; tiếp xúc với ánh sáng xanh gây khó chịu mắt, mỏi mắt; môi trường làm việc có điều hòa, gió thổi trực tiếp gây thiếu độ ẩm.

TS.BS Huy cho rằng, việc sàng lọc sẽ giúp ngăn chặn vòng xoắn bệnh lý nhãn khoa. Trong đó, OSDI (bảng câu hỏi về chỉ số bệnh lý bề mặt nhãn cầu) là công cụ đơn giản, hiệu quả, dễ triển khai để sàng lọc khô mắt.

Chuyên gia nhãn khoa chỉ ra nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh lý khô mắt trong thời đại kỹ thuật số (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ thực tế nêu trên, chiến dịch tầm soát miễn phí với quy mô lớn trên toàn quốc được triển khai, góp phần nâng cao việc chăm sóc mắt cho cộng đồng ngay từ những bước ban đầu.

Ông Vũ Ngọc Thắng, đại diện đơn vị triển khai dự án cho biết, chiến dịch này chú trọng vào tầm soát khô mắt thông qua bộ câu hỏi chuẩn y khoa; tăng cường nhận thức cộng đồng với sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia; phổ biến thông tin chính xác về bệnh lý mắt, hướng dẫn bảo vệ thị lực... trên đa kênh, từ hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc, nền tảng số đến chuỗi chương trình khám sức khỏe thực tế.

Điểm nhấn trong dự án là việc ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online, được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Bộ câu hỏi tập trung vào các yếu tố như: triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt cảm thấy khó chịu...

Thông qua bảng hỏi, người dân được đánh giá nhanh triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của bệnh khô mắt, cũng như tác động của nó đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.

"Khô mắt hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả khi người dân hiểu đúng về các dấu hiệu cảnh báo, đồng thời chủ động thực hiện các bước tầm soát ban đầu", chuyên gia chia sẻ.