Chạy ra xem pháo nổ ngày Tết, bé trai 9 tuổi rách giác mạc

Trường hợp em Hà Nguyễn Đức P. (xã Liên Minh, Phú Thọ) được đưa đến viện vào ngày 29 Tết sau khi bị mảnh pháo tự chế bay trúng mắt. Theo người nhà, khi nghe tiếng pháo nổ từ nhà hàng xóm, em chạy ra xem thì gặp tai nạn.

Thời điểm nhập viện, giác mạc mắt phải của bệnh nhi bị rách nặng, da mi bỏng, thị lực chỉ còn cảm nhận được sáng - tối.

Sáng mùng 1 Tết, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu giác mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn và điều trị tích cực để giữ lại nhãn cầu. Sau mổ, tình trạng tạm ổn, thị lực đạt mức bóng bàn tay ở khoảng cách 0,2m.

Tuy nhiên, mắt còn phù nề nên chưa thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương phía sau nhãn cầu. Bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi lâu dài và đối mặt với nguy cơ để lại di chứng.

Theo ThS.BS Bùi Thanh Sơn, Khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương trong suốt kỳ nghỉ Tết, nhiều trẻ 9-12 tuổi nhập viện vì tai nạn liên quan đến pháo nổ. Không ít trường hợp tổn thương rất nặng, ngoài chấn thương mắt còn kèm vỡ xương hàm, tổn thương gan hoặc lách. Đây đều là những tai nạn có thể để lại hậu quả lâu dài cả về sức khỏe lẫn tâm lý.

Một bệnh nhi nhập viện vì tai nạn pháo nổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Khoa Chấn thương, các bác sĩ đang điều trị cho em Đỗ Phương Tr. (8 tuổi, Hưng Yên). Bệnh nhi bị pháo tự chế văng trúng mắt khi đứng xem người lớn đốt.

Một trường hợp khác là bé Đặng Khánh Ng. (4 tuổi, Phú Thọ), bị bạn ném pháo nổ vào người khi đang chơi gần nhà, gây chấn thương nặng mắt trái. Cả hai đều phải điều trị tích cực và theo dõi sát nguy cơ biến chứng.

Ngoài pháo nổ, bệnh viện cũng ghi nhận nhiều trẻ bị chấn thương mắt do các vật sắc nhọn như bút bi, đinh, lưỡi câu cá... Tuy nhiên, pháo vẫn là nguyên nhân đáng báo động nhất trong dịp Tết năm nay.

Các bác sĩ cho biết chấn thương mắt do pháo thường gây rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, tổn thương nội nhãn hoặc bỏng do hóa chất và nhiệt. Ngay cả khi được phẫu thuật kịp thời, nhiều bệnh nhi vẫn phải đối mặt với sẹo giác mạc, bong võng mạc, teo nhãn cầu. Những di chứng này có thể khiến trẻ suy giảm thị lực nghiêm trọng hoặc mù lòa vĩnh viễn.

Không chỉ trẻ em, trước Tết, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều người lớn bị tai nạn do pháo tự chế. Số ca tăng cao cho thấy việc sử dụng pháo không đảm bảo an toàn vẫn diễn ra phổ biến ở một số địa phương, bất chấp các quy định cấm.

Số ca nhập viện vì tai nạn pháo tăng cao trong dịp Tết (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các chuyên gia nhãn khoa, trẻ em thường tò mò, thiếu kỹ năng tự bảo vệ và dễ bị thu hút bởi âm thanh, ánh sáng của pháo. Khi pháo phát nổ ở khoảng cách gần, các mảnh văng có thể xuyên qua giác mạc chỉ trong tích tắc. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi cho con đứng xem hoặc nhặt xác pháo sau khi nổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Để phòng tránh chấn thương, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng pháo tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Khi sử dụng pháo hoa hợp pháp, cần tuân thủ quy định an toàn, giữ khoảng cách phù hợp và không để trẻ tiếp cận. Trẻ nhỏ không nên đứng xem quá gần, càng không được nhặt pháo chưa nổ hết.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn mắt, người dân không tự ý nhỏ thuốc hay dùng các biện pháp dân gian. Cần che mắt bằng gạc sạch, hạn chế tác động thêm vào nhãn cầu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Việc sơ cứu đúng cách trong những phút đầu có ý nghĩa quyết định đối với khả năng bảo tồn thị lực.

Bên cạnh đó, ngành y tế và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền tại trường học, khu dân cư về nguy cơ tai nạn do pháo. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc nhắc nhở, giám sát và hướng dẫn trẻ cách phòng tránh rủi ro.

Tết là dịp sum họp và vui chơi, nhưng chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể để lại hậu quả suốt đời. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, nói không với pháo nổ trái phép, chủ động bảo vệ đôi mắt của mình và con trẻ để những ngày đầu năm mới thực sự trọn vẹn và an toàn.