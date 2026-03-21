Bệnh mạn tính làm tăng nguy cơ mắc zona ở người lớn

Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại buổi sinh hoạt khoa học “Phòng ngừa zona: những bước tiến trong thực hành lâm sàng”, do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức mới đây.

Theo các chuyên gia, nguy cơ mắc bệnh zona có thể tăng đáng kể ở những người có một số bệnh lý mạn tính nhất định. Các nghiên cứu cho thấy người bệnh tim mạch có nguy cơ mắc zona cao hơn khoảng 34% so với người bình thường. Người có bệnh nền đái tháo đường hoặc thận mạn có nguy cơ mắc zona cao hơn lần lượt là khoảng 38% và 29% so với dân số chung.

TS.BS Trần Hòa, Trưởng đơn vị Can thiệp Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ, các bác sĩ từng gặp một bệnh nhân nam 56 tuổi có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp.

Mới đây, bệnh nhân nhập viện do cơn đau ngực cấp dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim và can thiệp đặt stent động mạch vành. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân tiếp tục xuất hiện cơn đau ngực tái phát kéo dài.

"Sau khi loại trừ khả năng tái hẹp stent, chúng tôi phát hiện trên ngực bệnh nhân xuất hiện những mụn nước đặc trưng. Đây là dấu hiệu của zona. Trường hợp này cho thấy ở người lớn tuổi có bệnh mạn tính, các nhiễm trùng như zona thường diễn tiến nặng hơn và dễ gây biến chứng kéo dài”, TS.BS Trần Hòa thông tin.

Theo các chuyên gia, việc phòng ngừa zona góp phần giảm nguy cơ gặp phải đau dây thần kinh sau zona và các biến chứng khác của zona như nhiễm vi khuẩn thứ phát, sẹo, thay đổi sắc tố da, các biến chứng về mắt gây ra do zona. Tình trạng đau sau zona có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, kể cả khi tổn thương do zona đã lành.

Tại sự kiện, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Qua các dữ liệu khoa học và kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam cũng như quốc tế, chúng ta thấy rõ tác động nghiêm trọng của bệnh zona. Việc lồng ghép dự phòng zona cho người lớn giúp giảm nguy cơ nhiễm zona và các biến chứng của zona, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, việc triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, tích hợp từ dự phòng đến điều trị cho người bệnh có bệnh mạn tính tại bệnh viện là một hướng đi hiệu quả trong bối cảnh dân số già hóa.

Việc phối hợp giữa các chuyên khoa cùng với sự chủ động của bác sĩ điều trị đóng vai trò quan trọng trong tư vấn và dự phòng, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc và lợi ích lâu dài cho bệnh nhân và ngành y tế.