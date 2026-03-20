Loại rau trong bát canh cua bình dân được người Nhật ví là "nhân sâm xanh"

Trong mâm cơm của người Việt, rau đay thường xuất hiện trong các món canh dân dã như canh cua, nấu với cá khô hoặc ăn kèm cà muối. Dù quen thuộc, loại rau này lại không được nhiều người ưa chuộng do đặc điểm “nhơn nhớt” khi nấu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, chính đặc điểm này lại ẩn chứa nhiều giá trị sinh học quan trọng.

Rau đay có tên khoa học Corchorus olitorius, còn được biết đến với tên gọi “jute leaves”. Đây là loại rau dễ trồng, phát triển mạnh trong mùa hè và phổ biến ở nhiều vùng tại Việt Nam.

Được nhiều quốc gia đánh giá cao

Canh cua rau đay quen thuộc với nhiều gia đình (Ảnh: Getty).

Theo Nutrients, không chỉ phổ biến trong nước, rau đay còn được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, nơi nó không chỉ là thực phẩm mà còn được xem như một vị thuốc dân gian.

Tại Nhật Bản, loại rau này được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chăm sóc làn da. Người Nhật cho rằng chất nhầy tự nhiên trong rau giúp giữ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương.

Ở Ấn Độ và Malaysia, rau đay cũng xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ phòng bệnh.

Theo các chuyên gia, rau đay chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, E, B6 và folate. Bên cạnh đó là các khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và magie.

Đây cũng là nguồn chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, rau đay còn chứa omega-3 nguồn gốc thực vật (ALA), một hợp chất có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Nhờ đó, việc bổ sung rau đay vào chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

“Chất nhớt” gây e ngại nhưng có nhiều lợi ích

Điểm đặc trưng của rau đay là chất nhầy tự nhiên (mucilage), một dạng polysaccharid hòa tan trong nước, tạo nên độ sánh và cảm giác nhớt khi nấu.

Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người không thích loại rau này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mucilage mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khi vào cơ thể, các hợp chất như polysaccharid, inositol và sucrose có thể giúp bôi trơn đường ruột, kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện tình trạng táo bón. Đồng thời, lớp chất nhầy này còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa.

Để giảm độ nhớt, nhiều gia đình thường nấu rau đay cùng mồng tơi hoặc rau dền. Cách chế biến này giúp món ăn dễ dùng hơn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, rau đay còn mang lại nhiều lợi ích khác:

- Tốt cho tim mạch: Chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol xấu, hỗ trợ cải thiện mỡ máu.

- Thanh nhiệt: Theo y học cổ truyền, rau đay có tính hàn, phù hợp sử dụng trong thời tiết nóng.

- Lợi sữa: Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng để cải thiện lượng và chất lượng sữa.

- Tăng cường xương: Trong 100g rau đay có khoảng 182mg canxi.

- Tăng sức đề kháng: Vitamin A và C giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng rau đay cần hợp lý. Người tiêu dùng nên lựa chọn rau tươi, sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc dễ bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều trong một lần. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng cần hạn chế sử dụng với lượng lớn, do có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số vi chất như canxi và kẽm.