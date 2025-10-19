Mắc bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ biến cố trên người bệnh tim mạch

Sáng 19/10, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2025, do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam đã có phần cập nhật đồng thuận về tiêm chủng cho người trưởng thành trong chăm sóc toàn diện bệnh lý tim mạch.

GS.TS Hùng cho biết bệnh tim mạch hiện là gánh nặng bệnh tật và nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trình bày nội dung cập nhật đồng thuận về tiêm chủng cho người trưởng thành trong chăm sóc toàn diện bệnh lý tim mạch (Ảnh: Phương Thủy).

Theo ước tính của WHO, bệnh tim mạch gây ra khoảng 19,8 triệu trường hợp tử vong trên toàn cầu trong năm 2022, chiếm khoảng 32% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân. Các bệnh lý nhiễm trùng cũng nằm trong nhóm 10 nguyên nhân gây tử vong thường gặp nhất, đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Theo chuyên gia này, bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thường nhạy cảm hơn và rất dễ bị nhiễm trùng và có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm cao hơn những người không mắc bệnh.

So với người bình thường, bệnh nhân suy tim có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn, tiên lượng xấu hơn khi nhập viện do viêm phổi; tăng nguy cơ nhập viện do cúm…

Do vậy, phòng ngừa tốt các bệnh truyền nhiễm là giải pháp quan trọng giúp giảm các nguy cơ này. Trong đó, tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm hiệu quả cho bệnh nhân tim mạch.

Hội Tim mạch học Việt Nam đã cập nhật đồng thuận về tiêm chủng với người bệnh tim mạch, đề cập vai trò và hướng dẫn tiêm vaccine dự phòng trên bệnh lý tim mạch với một số tác nhân virus, vi khuẩn chính: cúm, phế cầu, SARS-CoV-2, virus hợp bào hô hấp (RSV)...

Tại Việt Nam, điều kiện khí hậu là yếu tố khách quan dẫn tới tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao. Già hóa dân số và thay đổi lối sống theo hướng các nước phát triển cũng khiến cho gánh nặng các bệnh lý tim mạch gia tăng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Do vậy, dự phòng tử vong và biến chứng do các bệnh lý tim mạch đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó tiêm vaccine giúp phòng ngừa bệnh nhiễm trùng và giảm biến chứng liên quan đến nhiễm trùng.

Tuy nhiên, tiêm chủng vaccine ở người lớn chưa được chú trọng. Một nghiên cứu trên 4.132 người trong độ tuổi trên 65 tại Cần Thơ năm 2022-2023 cho thấy tỷ lệ tiêm chủng cúm chỉ 7,9%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 75% mà WHO khuyến nghị.

Nhiều tổ chức y tế trên thế giới cũng đưa ra các khuyến cáo với tinh thần chung là đưa chủng ngừa trở thành trụ cột nền tảng trong chiến lược dự phòng bệnh truyền nhiễm cho các bệnh nhân có bệnh nền tim mạch, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.