Bé gái 4 tuổi ở Cần Thơ có biểu hiện hội chứng “công chúa tóc mây”

Ngày 24/9, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) thông báo đã cấp cứu thành công bé gái T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) bị tắc lồng ruột do nuốt tóc.

Trước đó, bé N. nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng và nôn ói nhiều. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc lồng ruột.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột dài 12cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Sau ca phẫu thuật lấy dị vật, bé N. đã tỉnh táo nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao do thể trạng suy kiệt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi (Ảnh: CTV).

Theo các bác sĩ, bệnh nhi có biểu hiện của hội chứng Rapunzel (hội chứng “công chúa tóc mây”), một rối loạn hiếm gặp khiến người mắc có xu hướng nhổ và ăn tóc của chính mình hoặc người khác. Tóc nuốt vào không thể tiêu hóa được, tích tụ dần trong dạ dày hoặc ruột, hình thành búi lớn gây tắc nghẽn.

"Hội chứng này có liên quan đến những tổn thương rối loạn về tâm lý", một bác sĩ tại bệnh viện cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt quan tâm đến những hành vi bất thường của trẻ, như hay ngậm, nuốt các vật không phải là thực phẩm, hoặc bứt tóc cho vào miệng nuốt. Nếu phát hiện các biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.