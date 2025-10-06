Bé 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu
(Dân trí) - Đang xem bắn pháo hoa vui Tết Trung thu, cháu bé 2 tuổi ở Ninh Bình không may bị pháo bắn trúng vào mắt dẫn đến tổn thương nặng.
Ngày 6/10, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa cứu chữa cho một cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.
Trước đó, tối 4/10 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (trú xã Yên Mô) bị tổn thương mắt do pháo hoa bắn trúng.
Người nhà bệnh nhi cho biết, sau khi ăn tối, cháu bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo đã bắn trực tiếp vào mắt cháu bé gây tổn thương.
Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết, giác mạc do tia lửa pháo hoa.
Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc. Tình trạng mắt đã dần bình phục trở lại.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho hay, đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.
Bác sĩ khuyến cáo, mọi người nhất là trẻ em không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa; chờ pháo bắn hết rồi mới tiếp cận. Nếu có tai nạn, tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó mà hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.