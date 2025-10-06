Bé 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Ngày 6/10, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa cứu chữa cho một cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.

Trước đó, tối 4/10 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (trú xã Yên Mô) bị tổn thương mắt do pháo hoa bắn trúng.

Các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời cho cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người nhà bệnh nhi cho biết, sau khi ăn tối, cháu bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo đã bắn trực tiếp vào mắt cháu bé gây tổn thương.

Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết, giác mạc do tia lửa pháo hoa.

Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc. Tình trạng mắt đã dần bình phục trở lại.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho hay, đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.