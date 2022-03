Bạn nên tầm soát ung thư gan khi thấy những dấu hiệu này

Triệu chứng ung thư gan

Ở giai đoạn sớm của ung thư có thể gặp các triệu chứng của viêm gan mạn tính hoặc xơ gan tiến triển: chán ăn, đau, nặng tức vùng hạ sườn phải, chướng bụng, vàng da, củng mạc mắt,…

Trong giai đoạn muộn hơn của ung thư gan, các triệu chứng trên rõ ràng hơn, hoặc xuất hiện thêm các biến chứng của bệnh:

- Sụt cân.

- Buồn nôn, nôn.

- Mệt mỏi.

- Chán ăn.

- Chướng bụng.

- Đau, nặng tức vùng hạ sườn phải.

- Ngứa.

- Vàng da, củng mạc mắt.

- Đi ngoài phân trắng/bạc màu.

Theo Bệnh viện K Trung ương, bệnh ung thư gan ở giai đoạn thường không có nhiều dấu hiệu rõ ràng, dễ gây lầm tưởng với bệnh lý thông thường khác do đó người bệnh thường ít chú ý. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất để phát hiện bệnh là nên đi tầm soát ung thư gan 6 tháng/lần, đặc biệt là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao (xơ gan, viêm gan mạn do rượu, viêm gan virus B, C,…).

Một số yếu tố dưới đây được cho là tác nhân lớn có thể gây ra căn bệnh này:

Xơ gan

80% bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) có biểu hiện của xơ gan, do đó các yếu tố nguy cơ của xơ gan cũng được xem là yếu tố nguy cơ của HCC. Bình thường, gan có màu nâu, mềm, nhẵn, khi bị xơ, gan bị đổi sang màu vàng nhạt, khối lượng giảm xuống, các mô gan được thay thế bằng mô xơ, sẹo, gan cứng, bề mặt sần sùi do các cục u nổi lên.

Viêm gan B và viêm gan C

Với ung thư gan, người ta đã xác định được nguyên nhân hàng đầu là do virus viêm gan B hoặc C. Đây là 2 loại virus gây nhiễm trùng mạn tính, được ví là "sát thủ thầm lặng" dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Trên 80% bệnh nhân ung thư gan là do tiến triển từ viêm gan virus B, khoảng 5% bệnh nhân ung thư gan được xác định là do virus viêm gan C.

Uống nhiều rượu gây ra ung thư gan

Xơ gan mạn tính do uống rượu cũng là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên ung thư gan. Những người nghiện rượu có nguy cơ mắc ung thư gan cao và thời gian sống của họ thường bị rút ngắn 10 năm so với những người khác.

Bệnh tiểu đường và béo phì

Trong thời gian qua, tỷ lệ mắc ung thư gan trên thế giới đã tăng lên đáng kể, song song với sự gia tăng bệnh béo phì và tiểu đường. Béo phì làm tích tụ mỡ trong gan gây nên chứng gan nhiễm mỡ dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Tiểu đường khiến người bệnh có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 3 lần người bình thường. Virus viêm gan C có thể tương tác với bệnh tiểu đường và làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan của người bệnh.

Thuốc men và hóa chất

Nếu dùng thường xuyên một số loại thuốc có hại cho gan cũng là yếu tố gây ra ung thư gan. Bệnh gan ứ sắt hay còn gọi là sự quá tải sắt ở gan cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư gan. Sự quá tải sắt gây độc cho cơ thể, đặc biệt ở gan, gây viêm và chết tế bào gan. Điều này dẫn đến xơ gan và nguy cơ rất cao đưa đến ung thư gan.