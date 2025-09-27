Bác sĩ U100 tiết lộ bí quyết sống thọ vừa dễ vừa rẻ

Không phải may mắn, mà là kỷ luật cả đời

Bác sĩ nhãn khoa Ira Eliasoph nghỉ hưu năm 92 tuổi, sau hơn 70 năm hành nghề.

Ở tuổi 96, ông vẫn duy trì cuộc sống độc lập: tự lái xe đi gặp bạn bè, vẽ tranh, tham gia các nghiên cứu y học. Đôi tay từng thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật vẫn vững vàng, không hề run rẩy.

Ông tự tin khẳng định: “Tôi nghỉ hưu không phải vì sức khỏe. Tôi vẫn có thể phẫu thuật bình thường”.

Sức khỏe gần tròn một thế kỷ của ông không đến từ điều gì cao siêu, mà là sự tuân thủ kỷ luật trong ăn uống và sinh hoạt từ thuở nhỏ.

Bác sĩ Ira Eliasoph thời trẻ và hiện tại (Ảnh: Bussiness Insider).

Người cha của ông là bác sĩ Benjamin Eliasoph là người đầu tiên định hướng cho ông sống lành mạnh, với chế độ ăn ít chất béo và ưu tiên rau củ.

Thực đơn của ông rất đơn giản: đậu xanh, khoai lang, thịt gà tây, thịt bò muối băm. Ông không kiêng tuyệt đối đồ ngọt nhưng tự giới hạn chỉ vài thìa kem mỗi lần. Những giới hạn nhỏ, duy trì liên tục hàng chục năm, đã giúp ông khỏe mạnh và kiểm soát được các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ăn uống, ông còn giữ cho mình một triết lý sống nhẹ nhàng và ít căng thẳng. Ông thường nói với con cháu: “Thật sự khẩn cấp là khi nhà cháy, còn lại thì để sang mai cũng được”. Cách sống này giúp ông giữ được sự bình thản, kể cả trong những ca mổ căng thẳng nhất.

Giữ nhiều mối quan hệ, nuôi thú cưng

Cuộc đời của bác sĩ Ira Eliasoph là hành trình không ngừng học hỏi và cống hiến. Từ những năm đầu đi học hè, ông đã quen với kỷ luật, vận động và đối mặt thử thách.

Sau khi học phẫu thuật tổng quát, ông gia nhập Hải quân Mỹ và từng tham gia cứu hộ trên tàu vận tải. Sau đó, ông tìm thấy đam mê thật sự với nhãn khoa, nơi ông phát huy được khả năng và niềm yêu thích với kỹ thuật tinh xảo.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành, như Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình mắt tại Bệnh viện Cựu chiến binh Bronx, Trưởng khoa Nhãn khoa tại Bệnh viện Do Thái và giáo sư lâm sàng tại Mount Sinai.

Bên cạnh đó, ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu vẫn được trích dẫn đến nay, đồng thời tự thiết kế các dụng cụ y khoa cho phẫu thuật mắt.

Hiện tại, dù sống một mình trong căn nhà nhỏ, ông không hề cô đơn. Mỗi tuần, ông vẫn gọi điện cho con cái, đón con riêng của vợ mang đồ ăn đến thăm, và đều đặn lái xe ra bãi biển gặp bạn cũ.

Niềm vui hàng ngày của ông còn đến từ chú mèo Bandit, người bạn được ông nhận nuôi sau ca phẫu thuật năm 2015. Ông dí dỏm chia sẻ: “Có Bandit rồi, tôi không cần bác sĩ tâm lý nữa”.

Ngoài vitamin C, B12 và axit folic, thứ giúp ông giữ được tinh thần minh mẫn nhất chính là các mối quan hệ gia đình, sự kết nối với bạn bè và tình yêu với cuộc sống.

Với bác sĩ Ira Eliasoph, sống lâu không chỉ là chuyện tuổi tác, mà là cách mỗi người chọn sống mỗi ngày.