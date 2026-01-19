Bác sĩ tại Đà Nẵng cứu sống du khách Hàn Quốc bị sốc tim, suy hô hấp

Ngày 19/1, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị thành công một ca bệnh là người nước ngoài trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân là anh K.J.H. (24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc tim, sốc nhiễm trùng, huyết áp tụt sâu. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim do nhiễm trùng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân người Hàn Quốc (Ảnh: Bệnh viện).

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh viện quyết định chỉ định kỹ thuật ECMO để hỗ trợ tim, phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Quá trình đặt ECMO gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân béo phì, đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ hồi sức, gây mê và ngoại khoa.

Sau hơn 6 ngày được điều trị bằng ECMO kết hợp thở máy, kháng sinh, lọc máu liên tục, chức năng tim phổi của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, được cai ECMO thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, đủ điều kiện xuất viện.