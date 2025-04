Hơn 50% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tử vong trong một giờ đầu

Thông tin trên được các bác sĩ chia sẻ tại Hội thảo "Một số ứng dụng ECMO trong hồi sức cấp cứu", do Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tổ chức chiều 24/4, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú Nguyễn Tú Anh - Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ chuyên đề: "ECMO ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp can thiệp mạch vành có nguy cơ cao".

Theo bác sĩ Tú Anh, nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới. Hơn 50% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tử vong trong vòng một giờ đầu trước khi được đưa đến bệnh viện.

Đặc biệt, nếu không được điều trị, 30% bệnh nhân sẽ tử vong, nhưng nếu được điều trị, tỷ lệ tử vong giảm còn 6 - 10%.

Nhồi máu cơ tim cấp là một bệnh cảnh cấp cứu cần được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực, kịp thời. Vì thế, khi thấy các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bệnh nhồi máu cơ tim thường gặp ở các đối tượng người lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền, tuy nhiên ngày càng gia tăng ở những người trẻ, cho thấy tất cả các lứa tuổi đều có thể gặp các biến chứng nguy hiểm của tim mạch.

Bác sĩ chia sẻ về bệnh lý tim mạch tại hội thảo (Ảnh: Tú Anh).

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia trao đổi nội dung xoay quanh việc ứng dụng ECMO trong hồi sức cấp cứu để nâng cao chuyên môn, tay nghề.

PGS.TS Đặng Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cho biết, ECMO được ứng dụng nhiều trong cấp cứu, là cơ hội cứu chữa những bệnh nhân rất nguy kịch. Vì vậy, hội thảo là cơ hội để các bác sĩ chia sẻ, thảo luận, học hỏi thêm về kỹ thuật ECMO, giúp các bác sĩ đẩy mạnh kỹ thuật, nắm chắc kỹ thuật để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Tại hội thảo, 2 chuyên đề khác cũng được chia sẻ gồm:

"ECMO ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn" do BSCKII Nguyễn Bá Cường - Trung tâm Hồi sức cấp cứu BV Bạch Mai trình bày. Chuyên đề "Can thiệp động mạch vành ở đối tượng nguy cơ cao" do Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú Nguyễn Đình Hiến - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đánh giá, những kiến thức về ECMO được chia sẻ rất quý giá, giúp bác sĩ triển khai, ứng dụng kỹ thuật này trong cứu chữa người bệnh.

Trong thực tế điều trị, nhiều ca bệnh tưởng như đã vô phương cứu chữa nhưng nhờ kỹ thuật ECMO bệnh nhân đã từ cõi chết trở về.

ECMO là một trong những kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, máu sẽ được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân và chạy qua một hệ thống máy có màng lọc sau đó trả về cho người bệnh.

ECMO được chỉ định cho nhiều trường hợp như: Bệnh nhân bị suy hô hấp cấp nặng không đáp ứng với việc hỗ trợ thở máy; bệnh nhân bị suy tim cấp như viêm cơ tim cấp do virus và suy tim cấp nặng mà các phương pháp điều trị thông thường không cải thiện được...