Mới đây, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, trong đó có nhiều thương hiệu quen thuộc như Cilonmum, Talacmum, Colos 24H Premium...

Các sản phẩm này được quảng cáo chứa các thành phần cao cấp như DHA, tổ yến, sữa non… nhưng phần lớn kết quả kiểm nghiệm lại không có. Nhiều sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng thực tế chỉ đạt dưới 70% so với thông tin đã công bố trên nhãn.

Hiểm họa tiềm ẩn từ sữa kém chất lượng

Những sản phẩm sữa giả được Bộ Công an phát hiện (Ảnh: VTV).

Trong bối cảnh thị trường sữa thật - giả khó phân biệt, việc trở thành người tiêu dùng thông minh đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe chính mình và gia đình.

Đặc biệt, với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em, người lớn tuổi hay người bệnh đang hồi phục, việc lựa chọn sản phẩm chất lượng còn tránh được nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo bác sĩ dinh dưỡng Lê Thảo Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), việc sử dụng sữa giả có thể khiến người dùng thiếu hụt vi chất nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

Thậm chí, nếu sữa được sản xuất và bảo quản trong điều kiện không đảm bảo an toàn vệ sinh, nguy cơ người sử dụng nhiễm nấm mốc, vi khuẩn, tạp chất, gây ngộ độc là rất cao.

5 dấu hiệu nhận biết sữa giả cần lưu ý

Theo bác sĩ Lê Thảo Nguyên, Dù sữa giả ngày càng được làm tinh vi, người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết qua một số dấu hiệu phổ biến.

Thứ nhất, quan sát bao bì. Sữa thật có bao bì sắc nét, thông tin in rõ ràng, hạn sử dụng thường được in nổi hoặc dập sâu. Còn sữa giả thường in mờ, có lỗi chính tả, tem dán lệch, dễ bong tróc hoặc bị tẩy xóa hạn dùng.

Thứ hai, kiểm tra bột sữa. Sữa thật có màu vàng nhạt hoặc trắng ngà, mịn, tơi xốp, mùi thơm nhẹ. Ngược lại, sữa giả có thể bị vón cục, đổi màu, có mùi lạ như chua hoặc lẫn hóa chất.

Thứ ba, quét mã vạch và kiểm tra nhãn phụ. Người dùng nên sử dụng các ứng dụng (như iCheck, Barcode Việt) để tra cứu nguồn gốc sản phẩm. Sữa nhập khẩu chính hãng luôn có nhãn phụ tiếng Việt rõ ràng, đúng quy chuẩn.

Thứ tư, cảnh giác với giá bán. Sữa chính hãng thường có mức giá ổn định. Nếu sản phẩm được rao bán rẻ hơn thị trường từ 30-50%, chỉ xuất hiện trên các hội nhóm hoặc không có hóa đơn, người dân cần cảnh giác.

Thứ năm, phản ứng sau khi dùng. Nếu người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc người bệnh, xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, dị ứng, đầy bụng hoặc hồi phục chậm nên dừng sử dụng ngay và mang sản phẩm đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Bác sĩ khẳng định, 5 cách trên chỉ là những dấu hiệu tham khảo ban đầu. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều loại sữa giả hiện nay có thể đánh lừa người tiêu dùng cả về mã vạch, tem nhãn đến mùi vị.

Do đó, lựa chọn an toàn nhất là mua sữa từ nhà phân phối uy tín, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, kiểm định chất lượng và tem nhãn chính hãng.

Sữa giả thiếu hụt các thành phần dinh dưỡng thế nào?

Bác sĩ Lê Thảo Nguyên phân tích, để đánh giá chất lượng sữa, người tiêu dùng không thể chỉ dựa vào mẫu mã, hình ảnh hay lời quảng cáo. Điều quan trọng nhất nằm ở thành phần dinh dưỡng thực tế có trong sản phẩm.

Nếu đối chiếu qua các tiêu chí dinh dưỡng, sự khác biệt giữa sữa đạt chuẩn và sữa kém chất lượng là rất rõ ràng.

Dưới đây là bảng tổng hợp một số tiêu chí nhận biết cơ bản để phân biệt sữa thật và sữa giả do chuyên gia dinh dưỡng tổng hợp:

Các thành phần dinh dưỡng trong sữa chuẩn và sữa kém chất lượng (Ảnh: Bệnh viện Nam Sài Gòn).

Theo đó, sữa đạt chuẩn không chỉ cung cấp đầy đủ năng lượng mà còn cần đảm bảo hàm lượng các vi chất thiết yếu như protein, DHA, canxi, chất xơ hòa tan…

"Những thành phần này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, phát triển trí não, hệ tiêu hóa và quá trình phục hồi sức khỏe cho người bệnh", bác sĩ Nguyên chia sẻ.