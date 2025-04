Thời điểm tập thể dục lý tưởng nhất cho tim khỏe, tránh xa đột quỵ

Hầu hết mọi người đều biết rằng tập thể dục, đặc biệt kết hợp giữa bài tập tim mạch và sức mạnh, rất tốt cho tim. Một nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy, không chỉ là bạn tập gì mà cả thời điểm bạn tập cũng là điều quan trọng.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa châu Âu, theo dõi hơn 85.000 người lớn.

Theo The New York Post, các nhà khoa học phát hiện ra những người tập thể dục vào sáng sớm hoặc tối muộn có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn lần lượt là 11% và 16% so với những người chỉ bắt đầu tập luyện vào buổi chiều.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu xác định 8-11 giờ sáng là thời điểm lý tưởng để tập thể dục, ít nhất là khi nói đến sức khỏe tim mạch.

Với phụ nữ nói riêng, khung giờ này cho thấy lợi ích lớn nhất. Cụ thể, những người đến phòng tập vào cuối buổi sáng có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 35% và nguy cơ mắc bệnh động mạch vành thấp hơn 24% so với những người tập vào buổi chiều.

Theo nghiên cứu, tập thể dục buổi sáng dường như có lợi nhất cho sức khỏe tim mạch (Ảnh: Shutterstock).

"Chúng ta đều biết tập thể dục tốt cho sức khỏe tim mạch và nghiên cứu của chúng tôi hiện chỉ ra rằng hoạt động vào buổi sáng có vẻ có lợi nhất", tác giả chính của nghiên cứu Gali Albalak, Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan, cho biết.

Những phát hiện này đặc biệt rõ rệt ở phụ nữ và áp dụng cho cả người dậy sớm và người thức muộn. Đây là một nghiên cứu quan sát và do đó các nhà khoa học không thể giải thích tại sao mối liên hệ này lại rõ rệt hơn ở phụ nữ.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người thức khuya có thể thông minh hơn những người dậy sớm, nhưng họ cũng có nguy cơ mắc chứng trầm cảm và lo âu cao hơn, cũng như bệnh tiểu đường.

Những phát hiện này cho thấy rằng việc đồng bộ hóa các bài tập luyện của bạn với đồng hồ sinh học bên trong cơ thể có thể giúp tim bạn hoạt động tốt hơn.

Dù vậy thực tế khoa học vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm tập thể dục tốt nhất. Một nghiên cứu năm 2023 phát hiện ra rằng tập thể dục vào buổi chiều, cụ thể là từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhiều hơn vào buổi sáng hoặc buổi tối, đặc biệt là đối với nam giới và người cao tuổi.

Và một nghiên cứu năm 2024 cho thấy tập thể dục vào ban đêm có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng bất kỳ bài tập nào cũng tốt hơn là không tập thể dục và tính nhất quán là chìa khóa.

Nhìn chung, thời điểm tốt nhất để tập thể dục là khi bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất và có thể duy trì tính nhất quán.

Đối với nhiều người, vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối là lý tưởng do nhiệt độ cơ thể cao hơn và chức năng cơ được cải thiện. Tuy nhiên, tập luyện vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tâm trạng cho ngày mới.

Một số thói quen hàng ngày để có trái tim khỏe

- Đi bộ hầu hết các ngày trong tuần

PGS.TS Marc Eisenberg, bác sĩ tim mạch lâm sàng, Trung tâm Y tế Đại học Columbia ở New York (Mỹ) và PGS.TS Nieca Goldberg, bác sĩ tim mạch, Trường Y khoa Grossman, Đại học New York (Mỹ) đều kết hợp thói quen tập thể dục vào cuộc sống hàng ngày bằng cách đi bộ đến nơi làm việc.

Theo TODAY.com, ông đi khoảng 8km mỗi ngày (lượt đi và lượt về), đi bộ với tốc độ nhanh để có được lợi ích cho tim.

Mục tiêu là đi bộ nhanh - hoặc tương đương, chẳng hạn như đạp xe, bơi lội, sử dụng máy tập elip hoặc chạy bộ - trong khoảng 40 đến 50 phút, ít nhất năm ngày một tuần. Không nhất thiết phải liên tục nên bạn có thể chia nhỏ thành các lần đi bộ ngắn hơn hoặc tập luyện nhiều lần trong ngày.

- Thực hiện chế độ ăn Địa Trung Hải

TS Eisenberg vẫn ăn thịt đỏ, gà, cá nhưng ông tập trung vào việc ăn nhiều trái cây và rau quả, sử dụng dầu ô liu làm chất béo lành mạnh trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Cà phê có trong thực đơn, nhưng chất tạo ngọt thì không.

- Tránh chất béo bão hòa

Thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao, như trứng, thực sự không nhất thiết làm tăng mức cholesterol. Thực ra, đó là những thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa. Bạn nên tránh thịt xông khói, bơ, thực phẩm chiên ngập dầu…

- Ngủ đủ giấc

Các bác sĩ tim mạch khuyến nghị ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Ngủ ít có liên quan đến huyết áp cao và tăng cân.

- Kiểm tra cân nặng thường xuyên

Bạn càng thừa nhiều cân, bạn càng có khả năng mắc bệnh tim.

- Luôn có cái nhìn tích cực

Nghiên cứu cho thấy những người có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn những người đồng trang lứa lạc quan hơn. Cuộc sống đến với bạn. Bạn phải coi mọi thứ đến với mình như một cơ hội.