Loại hải sản giàu protein hơn cả cá hồi: Chợ Việt bán 25.000 đồng/kg

Ngao là loại hải sản giàu protein bậc nhất hiện nay, thậm chí vượt mặt cá hồi.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g ngao cung cấp 26g protein, trong khi cùng trọng lượng, cá hồi chỉ chứa khoảng 20g. Điều này khiến ngao trở thành nguồn protein tự nhiên dồi dào, đặc biệt phù hợp với người cần tăng cơ, phục hồi thể lực, hoặc tìm kiếm lựa chọn thực phẩm lành mạnh thay thế thịt đỏ.

Kho dinh dưỡng nhỏ nhưng có võ

Ngao mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Ngoài protein, ngao chứa hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe. Theo bảng thành phần dinh dưỡng từ USDA, trong 100g ngao có:

- 98,9mcg vitamin B12.

- 628mg kali, 338mg phốt pho, 92mg canxi.

- 2,73mg kẽm, 22,1mg vitamin C.

Ngao cũng chứa nhiều vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6 và các vi chất như selen, mangan, đồng.

Giáo sư Alice H. Lichtenstein, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Tufts (Mỹ), nhận định: "Các loại hải sản có vỏ như ngao, sò, hến là những nguồn cung cấp B12, sắt, omega-3 rất tốt. Đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi và người ăn chay".

Lợi ích sức khỏe từ ngao

Tốt cho tim mạch

Ngao chứa axit béo omega-3, giúp giảm triglyceride - một loại mỡ xấu trong máu. Một nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, việc bổ sung omega-3 có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim tới 20%.

Cụ thể, trong 190g ngao, có thể cung cấp đến 798mg omega-3, tương đương 50-70% nhu cầu hằng ngày của người trưởng thành, theo khuyến cáo của USDA.

Phòng ngừa thiếu máu

Vitamin B12 trong ngao cực kỳ dồi dào, giúp tạo hồng cầu khỏe mạnh và duy trì hệ thần kinh. Thiếu B12 là nguyên nhân phổ biến gây mệt mỏi, hay quên và thiếu máu ở người lớn tuổi.

Một công bố từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết, những người ăn đủ B12 có tỷ lệ thiếu máu giảm 33%, đồng thời giảm nguy cơ teo não - yếu tố liên quan đến sa sút trí tuệ.

Hỗ trợ cơ bắp, miễn dịch

Protein trong ngao không chỉ giúp xây dựng khối cơ mà còn tham gia vào quá trình sản xuất enzyme, hormone và kháng thể, giúp tăng cường miễn dịch và phục hồi sau bệnh.

Ngoài ra, kẽm và selen trong ngao được Viện Y học Ứng dụng Hoa Kỳ ghi nhận là hai khoáng chất quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, chống lại quá trình oxy hóa và hỗ trợ chức năng tuyến giáp.

Sản lượng lớn, Việt Nam xuất khẩu ngao sang châu Âu

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có trên 41.500 ha nuôi nhuyễn thể, trong đó sản lượng ngao đạt khoảng 179.000 tấn mỗi năm.

Tính đến tháng 10/2024, Liên minh châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu ngao lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Tây Ban Nha (26%) và Ý (21%) là hai quốc gia tiêu thụ ngao nhiều nhất, theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu ngao đạt trên 14 triệu USD, dẫn đầu nhóm nhuyễn thể có vỏ.

Các chuyên gia khuyên dùng các món hấp, luộc hoặc nấu canh để giữ trọn dưỡng chất trong ngao.

Tuy nhiên, người mắc bệnh gút hoặc có chỉ số acid uric cao nên ăn lượng vừa phải do ngao chứa purine - chất chuyển hóa thành acid uric trong cơ thể.

Tóm lại, ngao là một "siêu thực phẩm" giá rẻ, dễ mua, dễ chế biến và đặc biệt tốt cho sức khỏe. Với sản lượng dồi dào và giá trị xuất khẩu lớn, ngao không chỉ là niềm tự hào của nông nghiệp Việt Nam mà còn là lựa chọn dinh dưỡng lý tưởng cho mọi gia đình.