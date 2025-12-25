Bác sĩ 5 bệnh viện ở TPHCM cấp cứu người đàn ông kẹt giữa 2 ghe nguy kịch

Sáng 25/12, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa cấp cứu thành công một ngư dân bị thương rất nặng, nhờ sự phối hợp điều trị của các bác sĩ luân phiên đợt 5 đến đây công tác.

Khoảng 21h ngày 16/12, một ngư dân được đưa vào Trung tâm trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn bất ngờ khi bị kẹt giữa 2 ghe (thuyền gỗ có mui) đã khiến người đàn ông 45 tuổi bị lóc da đùi trái diện rộng, mất máu nhiều, nguy cơ mất chi và đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp trực nhanh chóng ổn định hô hấp, tuần hoàn và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

Tại đây, nhóm bác sĩ của 5 cơ sở y tế (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Lãnh Binh Thăng, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo) đối diện với tổn thương phức tạp hiếm gặp ở tuyến đảo.

Cụ thể, bệnh nhân có vết lóc da kéo dài gần trọn vùng đùi, từ bẹn đến gối, tổn thương sâu làm đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi. Các bác sĩ phối hợp xử trí cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, phục hồi các bó cơ bị tổn thương, khâu da thưa để bảo tồn vạt da và hạn chế biến chứng.

Các bác sĩ trong ca mổ cấp cứu ngư dân kẹt giữa 2 ghe tại Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Mục tiêu điều trị không chỉ là cứu sống người bệnh, mà còn giữ lại khả năng đi lại, lao động và cuộc sống phía trước cho ngư dân. Sau ca phẫu thuật thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch, chi thể được bảo tồn, nguy cơ nhiễm trùng nặng được kiểm soát.

Trải qua 3 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc, điều trị gần gia đình với tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc Trung tâm Y tế Quân dân y ở đặc khu Côn Đảo xử trí thành công một trường hợp cấp cứu chấn thương phức tạp cho ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng của đội ngũ y tế tại địa bàn đặc thù.

Trong điều kiện không có tuyến sau gần kề, ca bệnh có nguy cơ cao đe dọa tính mạng và chức năng vận động lâu dài đã được ê-kíp y tế tại chỗ phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ tăng cường từ bệnh viện tuyến cuối của TPHCM để cấp cứu, phẫu thuật kịp thời để qua cơn nguy kịch.

Đáng chú ý, đây là ca cấp cứu được thực hiện ngay trong những ngày đầu đến công tác của các bác sĩ luân phiên đợt 5 ở Côn Đảo. Chương trình luân phiên này tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chương trình được triển khai nhằm bảo đảm người dân tại các khu vực biển đảo, vùng xa của TPHCM được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng; không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.