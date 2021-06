Bắc Giang: Dịch "hạ nhiệt" tại một số khu công nghiệp

Dân trí Đến ngày 3/6, tỉnh Bắc Giang có 24 doanh nghiệp (với trên 6.000 lao động) đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid -19 và được cho phép hoạt động trở lại.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Cổ phần may Bắc Giang.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, trong vòng 24h tính đến 19h 3/6, tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 145 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 là 2.828, trong đó, riêng Khu công nghiệp Quang Châu có 2.243 ca bệnh.

Qua rà soát, Bắc Giang truy vết được hơn 18 nghìn trường hợp F1, F2 hơn 82 nghìn trường hợp.

Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 384 trường hợp F0 (tăng 1 trường hợp). Ổ dịch này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Tại Khu công nghiệp Quang Châu có 2243 trường hợp F0 (tăng 131 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa).

Các ca mắc mới chủ yếu là công nhân, ngoài ra có một số trường hợp không phải là công nhân do là người nhà, người tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên (thôn Núi Hiểu, Tam Tầng và Quang Biểu), đã ở trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng song mức tăng có chiều hướng giảm và tăng chủ yếu trong nhóm công nhân ở các nhà trọ tại thôn Núi Hiểu, tại các khu cách ly có công nhân đã từng ở trọ tại thôn Núi Hiểu.

Đến cuối ngày 3/6, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 224 thôn, tổ dân phố; cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên.

Qua kết quả thẩm tra điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 tại các doanh nghiệp của Tổ công tác liên ngành của tỉnh, trong ngày 3/6, đã có thêm 9 doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn sản xuất. Như vậy, đến nay đã có 24 doanh nghiệp (với trên 6.000 lao động) đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm phòng chống dịch Covid -19 đã được cho phép hoạt động trở lại.

Trong ngày 3/6, có 945 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung được đưa về nơi cư trú (đến nay, toàn tỉnh có 5.546 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung được đưa về nơi cư trú tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định).

Bá Đoàn