Ăn quả rừng, 5 em nhỏ nhập viện vì ngộ độc

Ngày 27/8, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị 5 cháu bé (3-5 tuổi) bị ngộ độc do ăn quả rừng. Các cháu nhỏ được gia đình đưa đi khám sau khi xuất hiện triệu chứng nôn nhiều, đi ngoài...

Theo người nhà bệnh nhân, 5 cháu bé cùng nhau ăn một loại quả rừng (nghi là dầu mè) rồi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Sau khi được thăm khám, điều trị, sức khỏe của 5 bệnh nhi đã ổn định.

Loại quả mà các em nhỏ ăn và bị ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Trước vụ việc trẻ em bị ngộ độc do ăn quả rừng, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã yêu cầu trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên gây ra.

Qua tìm hiểu, loại quả mà các em nhỏ ăn là dầu mè. Đây là loại thường mọc hoang, được người dân trồng làm hàng rào. Dù khá quen thuộc nhưng phần lớn người dân đều không biết quả của cây này có thể gây ra tình trạng ngộ độc nặng, tê liệt thần kinh, gây hôn mê... nếu ăn phải.