Bệnh viện lý giải quy định “không để điều hòa dưới 27 độ C” dù trời nóng

Trước đó, người dân cho biết tại Bệnh viện C Đà Nẵng có quy định về việc bật điều hòa theo khung buổi sáng 9h30-16h30 và buổi tối 20h-3h. Kèm theo đó là quy định không được tự ý bật điều hòa và không để nhiệt độ dưới 27 độ C.

Người dân cho rằng, quy định này nhằm mục đích tiết kiệm điện, nhưng lại gây bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của bệnh nhân, người nhà trong bối cảnh thời tiết mùa hè tại miền Trung nắng nóng gay gắt, thời điểm trước 9h30 hoặc sau 16h30 nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới hơn 37 độ C.

Quy định về giờ bật và nhiệt độ tại Bệnh viện C Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Ngoài ra, vào khoảng 16h30 đến 20h, thời điểm người bệnh, thân nhân thường nghỉ ngơi thì điều hòa bị tắt hoàn toàn, khiến không khí trong phòng oi bức, ngột ngạt, ảnh hưởng đến người già, trẻ em hoặc những người có bệnh lý nền về tim mạch, hô hấp.

Ngoài ra, việc đặt giới hạn nhiệt độ tối thiểu 27 độ C là quá cao, trong khi phòng đông người, không đủ thông thoáng cũng khiến người bệnh cảm thấy chưa thực sự thoải mái.

Về việc này, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết đơn vị áp dụng khung giờ sử dụng điều hòa nhằm tiết kiệm điện năng, đảm bảo tuổi thọ thiết bị. Tuy nhiên, trong thực tế, nhân viên y tế vẫn linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thời tiết để đảm bảo sự thoải mái cho người bệnh.

Ngoài ra, các phòng bệnh đều trang bị thêm quạt nhằm đảm bảo thông thoáng và lưu thông không khí khi điều hòa không hoạt động.

Bệnh viện C Đà Nẵng cũng cho hay, nơi được góp ý là phòng bệnh nặng thuộc Trung tâm Ung bướu, diện tích 56,16m2, gồm 10 giường bệnh, trang bị 2 điều hòa, mỗi điều hòa 2HP và 8 quạt trần.

Theo khuyến cáo nhà sản xuất, với mỗi điều hòa 2HP khuyên dùng cho không gian 20-30m2, do đó với diện tích phòng bệnh của Trung tâm Ung bướu hiện tại thì 2 điều hòa là phù hợp.

Về mức nhiệt giới hạn 27 độ C, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết đây là mức nhiệt được căn cứ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chuyên gia, nhà sản xuất và Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Theo đó, nhiệt độ lý tưởng trong phòng khi sử dụng điều hòa được khuyến cáo nằm trong khoảng 26-28 độ C, với mức chênh lệch không quá 5-8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời để tránh sốc nhiệt. Nếu nhiệt độ ngoài trời càng cao, mức nhiệt điều hòa càng phải tăng lên để tránh chênh lệch nhiệt độ quá cao.

Bệnh viện cũng cảnh báo, việc sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài có thể dẫn tới nhiều nguy cơ sức khỏe như đột quỵ, liệt dây thần kinh, viêm phổi, viêm phế quản…

“Căn cứ trên các khuyến cáo khoa học, bệnh viện đã ban hành quy định về việc sử dụng điều hòa với mức nhiệt độ 27 độ C trở lên và quy định bật tắt theo giờ là phù hợp, tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh, giúp tiết kiệm điện”, Bệnh viện C Đà Nẵng khẳng định.

Còn về việc chỉ định nhân viên y tế là người điều chỉnh điều hòa, Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay, đây là cần thiết, thuận tiện để đảm bảo tính đồng bộ, tránh trường hợp điều chỉnh tùy tiện theo cảm nhận từng cá nhân, ảnh hưởng đến người khác.