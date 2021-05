An Giang: Phát hiện một người nhập cảnh trái phép dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Chiều 23/4, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, vào lúc 8h, ngày 20/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cả 3 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Phòng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Kết quả cho thấy, có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới (23 tuổi), 2 trường hợp còn lại có kết quả âm tính lần 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã gửi mẫu xét nghiệm về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định. Sáng 23/4, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trả lời, mẫu xét nghiệm trên dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 3 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh An Giang, tất cả đều được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/4, BN2746 và BN 2747 từ nước ngoài nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng siết chặt biên giới ngăn xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ông Lê Văn Phước, ngay khi có kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần (có 2 trường hợp F1, trong đó 1 người là em trai cùng nhập cảnh trái phép, 1 người khác nhập cảnh trái phép ở khu vực gần đó nhưng đi chung xe ô tô về nơi cách ly) đã được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện An Phú (An Giang). Các trường hợp có liên quan khác đã được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh An Giang đã tiến hành làm sạch môi trường ở các khu vực phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép này. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải nắm chắc, theo dõi sát các trường hợp về từ vùng dịch, các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà, có giải pháp theo dõi, cách ly phù hợp và đúng quy định. Các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ tại địa phương tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú, tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tuyến biên giới không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh và phát hiện, tố giác các đối tượng vượt biên và vận chuyển người vượt biên trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các khu cách ly tập trung cần tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các khu cách ly. Các cơ sở y tế tăng cường công tác phân luồng cách ly, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Minh Anh