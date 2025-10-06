Ai dễ bị bệnh gan nhiễm mỡ?

Gan nhiễm mỡ có thể do nhiều nguyên nhân bao gồm chế độ ăn uống, uống nhiều rượu, các bệnh lý về chuyển hóa, hay do các rối loạn về dinh dưỡng. Bệnh có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như người luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nôn mửa và vàng da ở các mức độ khác nhau.

Dưới đây là một số nhóm dễ bị gan nhiễm mỡ, theo bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM):

- Người béo phì: Gan nhiễm mỡ có nguyên nhân trực tiếp từ chế độ ăn uống, do đó đây là bệnh lý có thể gặp ở mọi người. Đặc biệt ở những người béo phì do mô mỡ dưới da phân giải chất béo làm chất béo tích tụ trong gan.

- Người nghiện rượu: Những người nghiện rượu có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao, bởi chất cồn được gan chuyển hóa, làm cản trở quá trình phân giải và chuyển hóa axit béo.

Bệnh gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến (Ảnh minh họa: Istock).

- Người cao tuổi: Tuổi càng cao, các chức năng chuyển hóa cơ thể cũng như chức năng trao đổi chất ngày càng suy giảm, theo đó vận động cũng ít đi, nguy cơ tích trữ chất béo tăng lên. Do đó, người cao tuổi đối mặt với nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn.

- Người ít vận động: Vận động ít hoặc không vận động sẽ dẫn đến những thành phần dinh dưỡng thừa trong cơ thể chuyển hóa thành chất béo, tích trữ dưới da gây béo phì, đồng thời chất béo còn tích trữ lại trong gan gây gan nhiễm mỡ.

- Người dinh dưỡng kém, thiếu hụt protein: Tình trạng này dẫn đến giảm tổng hợp lipoprotein tỷ trọng thấp (protein vận chuyển chất béo), đây là nguyên nhân gây trở ngại ở gan khi vận chuyển triglyceride, dẫn đến chất béo tích tụ lại trong gan và gây bệnh.

- Thường xuyên nhịn đói: Điều này cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Nhiều người cho rằng gan nhiễm mỡ là do ăn uống gây béo phì và muốn giảm bệnh cần nhịn ăn. Đây là một quan niệm sai lầm, gây nhiều hậu quả nguy hiểm.

Việc thường xuyên nhịn đói dẫn tới lượng đường máu giảm, axit béo trong mô gan bị vận chuyển vào máu làm cho axit béo tự do trong máu tăng cao, tình trạng này có thể dẫn đến tích trữ chất béo lại trong gan.

- Người thích ăn đồ nhanh: Cuộc sống bận bịu, thói quen sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên xào chứa nhiều dầu mỡ làm tăng gánh nặng của gan. Đồng thời khiến việc hấp thu, hợp thành chất béo của gan tăng lên, theo đó là tăng nguy cơ tích trữ chất béo trong gan và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

- Những người mắc bệnh viêm gan: Khi không được phát hiện và điều chỉnh sinh hoạt phù hợp, bệnh có thể biến chứng thành gan nhiễm mỡ.

Các triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ thường ít hoặc không rõ ràng. Người bệnh chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi siêu âm gan hay vì một lý do nào khác.

Khi lượng mỡ trong gan quá nhiều sẽ gây nên tình trạng viêm gan. Lúc đó, các triệu chứng chính sẽ là chán ăn, sụt cân, đau bụng hoặc mệt mỏi nhiều và vàng da.

Theo Healthline, quá nhiều chất béo tích tụ trong gan sẽ dẫn đến gan bị sưng tấy, viêm nhiễm. Tình trạng viêm này có thể dẫn đến xơ gan, có thể gây tổn thương gan vĩnh viễn.

Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, một số người lại cảm thấy đau ở phía bên phải bụng. Khi bệnh tiến triển, nó cũng có thể gây ra các triệu chứng như sốt, buồn nôn, nôn, vàng da.

Nhiều người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cũng có ít hoặc không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhưng theo thời gian nó có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, giảm sự thèm ăn, bệnh vàng da, ngứa da, sưng chân…

Để chẩn đoán gan nhiễm mỡ có thể sử dụng kỹ thuật cận lâm sàng về hình ảnh như siêu âm hoặc CT, tuy nhiên sinh thiết gan vẫn là phương pháp cho kết quả chính xác nhất.