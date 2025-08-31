Một tuần, 5 ca ghép gan được thực hiện thành công

Ngày 30/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, trong tuần cuối cùng của tháng, các bác sĩ đã hồi sinh 5 cuộc đời nhờ 5 ca ghép gan từ người hiến sống. Các bệnh nhân đều là những bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan, chỉ có cơ hội sống duy nhất nếu ghép gan.

Các bác sĩ đồng thời triển khai ghép gan 5 ca trong một tuần, trong đó có ca ghép gan theo kế hoạch, ghép gan cấp cứu, ghép gan từ người cho sống.

Trong một tuần, các bác sĩ thực hiện 5 ca ghép gan, hồi sinh 5 cuộc đời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Điển hình là trường hợp nam bệnh nhân ở Bắc Ninh suy gan cấp, được người con trai 19 tuổi hiến gan để cứu cha.

Nam bệnh nhân cho biết, khoảng 2 tuần nay, anh thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ.

Sau đó, anh được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Anh N.H.N. chia sẻ, tình trạng của bố rất nặng. Bác sĩ thông báo, với bệnh nhân hôn mê gan chỉ có 72 giờ để ghép gan, trong khi bố đã hôn mê hơn 1 ngày, nên gia đình quyết định hiến gan cho bố.

Khi thực hiện các xét nghiệm, chỉ có mẹ và anh N. tương thích, nhưng bản thân anh không muốn mẹ hiến gan, vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Anh N. đã quyết định hiến tặng một phần gan cho bố.

Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân, từ nguồn gan hiến của con trai.

Một trường hợp khác, nam bệnh nhân 60 tuổi ở Ninh Bình được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát đa ổ sau mổ 2 năm. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân được phát hiện khối u gan tái phát dù không sốt, không đau bụng, không vàng da, không rối loạn đại tiện.

Trung tá, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, với tình trạng tái phát bệnh, bệnh nhân được tư vấn ghép gan.

Dù việc tiến hành ghép gan ở những bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt gan trước đó thường phức tạp và khó khăn hơn vì tình trạng dính do mổ cũ, đồng thời hệ thống mạch máu và đường mật bên trái đã bị cắt bỏ, khiến việc tạo hình và thực hiện các miệng nối trở nên đặc biệt khó khăn, nhưng nếu không ghép, bệnh nhân sẽ khó có cơ hội.

PGS Quang cho biết, các ca ghép gan trong tuần qua, các bác sĩ đều lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép gan cho người nhận.

Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi ích cho người hiến gan như: can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương đương với mổ mở.

Kể từ trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 11/2021, đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công trên 90 trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép.

Trên thế giới chỉ có một số ít các Trung tâm Gan mật và Ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.