5 loại đồ uống được yêu thích nhưng lại vô tình hại gan

Gan là một trong những cơ quan làm việc chăm chỉ nhất trong cơ thể. Nó lọc độc tố, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu và giúp hệ thống hoạt động trơn tru. Nhưng gan không phải là bất khả chiến bại.

Những thói quen sai lầm, đặc biệt là về đồ uống, có thể dẫn đến tích tụ mỡ, viêm nhiễm và thậm chí là tổn thương gan lâu dài.

Vì vậy, nếu bạn bỏ bia hoặc rượu vang nhưng vẫn uống soda hoặc latte ngọt, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn nhận lại thực tế. Dưới đây là 5 loại đồ uống phổ biến (ngoài rượu bia) có thể âm thầm hại gan.

Nước ngọt, nước có gas

Theo Times of India, hầu hết chúng ta đều biết nước ngọt không tốt cho vòng eo hay răng miệng, nhưng gan cũng bị ảnh hưởng.

Hầu hết các trường hợp bị gan nhiễm mỡ không có triệu chứng (Ảnh:Healthline).

Nước ngọt chứa nhiều đường, đặc biệt là fructose, thường được cung cấp dưới dạng siro ngô có hàm lượng fructose cao. Gan là cơ quan duy nhất có thể xử lý fructose với số lượng lớn, và khi quá tải, gan sẽ bắt đầu chuyển hóa đường thành chất béo. Theo thời gian, chất béo này tích tụ trong gan và có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là một tình trạng âm thầm, ban đầu thường không gây ra các triệu chứng rõ ràng, nhưng về lâu dài, nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và viêm gan. Và điều đáng chú ý là bạn không cần phải thừa cân hoặc uống rượu mới mắc bệnh này.

Ngoài ra, bạn cũng cần cảnh giác với nước ngọt ăn kiêng. Chúng có thể không chứa đường, nhưng các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame hoặc sucralose đã được chứng minh có liên quan đến khả năng gây tổn thương tế bào gan và tích tụ mỡ trong các nghiên cứu trên động vật.

Nước tăng lực

Nước tăng lực chứa rất nhiều caffeine, đường và các thành phần khác như taurine, guarana và vitamin B. Đặc biệt, niacin (vitamin B3) có thể gây độc cho gan ở liều cao.

Và vì nước tăng lực thường chứa nhiều niacin hơn nhiều so với lượng niacin bạn nhận được từ thực phẩm tự nhiên, nên việc tiêu thụ quá nhiều thường xuyên có thể gây ra vấn đề.

Thậm chí đã có những trường hợp được ghi nhận về những người bị suy gan cấp tính sau khi uống nhiều nước tăng lực mỗi ngày trong thời gian dài. Thêm vào đó, nhiều loại nước tăng lực chứa rất nhiều đường, khiến tổn hại tăng gấp đôi, gan của bạn phải xử lý tình trạng quá tải niacin và lượng đường tăng đột biến.

Nước ép trái cây có đường

Thoạt nhìn, nó có vẻ là một lựa chọn lành mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hầu hết các loại nước ép trái cây thương mại đều bị loại bỏ chất xơ, vốn là chất dinh dưỡng tốt cho trái cây nguyên quả, và chúng lại chứa rất nhiều đường bổ sung.

Ngay cả nước ép trái cây 100%, không đường bổ sung, vẫn chứa rất nhiều đường tự nhiên. Nếu không có chất xơ, cơ thể bạn sẽ hấp thụ lượng đường đó rất nhanh, khiến gan phải hoạt động quá tải. Uống chúng thường xuyên, về cơ bản là bạn đang đặt gan vào tình trạng quá tải đường giống như những người uống soda.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đồ uống có đường, bao gồm cả nước ép trái cây, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn.

Cà phê hoặc trà chứa nhiều đường và siro

Cà phê và trà nguyên chất thực sự rất tốt cho gan. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy cà phê thậm chí có thể giúp bảo vệ gan khỏi bệnh gan. Vấn đề phát sinh khi bạn cho quá nhiều đường, siro có hương vị, kem tươi hoặc kem béo ngọt vào đồ uống.

Một ly latte caramel hảo hạng hay trà đá ngọt có thể có vẻ như là một món ăn vô hại, nhưng lượng đường bổ sung ảnh hưởng đến gan. Theo thời gian, nó góp phần gây tích tụ mỡ, kháng insulin và bệnh gan nhiễm mỡ.

Sữa có hương vị và đồ uống sô cô la

Cha mẹ nên đặc biệt chú ý đến sữa có hương vị và các loại đồ uống sô cô la.

Chúng có vẻ khá vô hại, và trẻ em đặc biệt thích chúng. Nhưng hầu hết đều chứa nhiều đường, đôi khi còn nhiều như soda. Lượng đường đó tích tụ mỡ trong gan theo thời gian, điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Căng thẳng gan sớm ở tuổi trẻ có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài.