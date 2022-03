9 triệu chứng phổ biến ở người nhiễm biến thể Omicron

Số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trên cả nước. Trung bình 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 36.000 ca/ngày trong cộng đồng và 85 ca tử vong trong ngày. Bộ Y tế dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ biến chủng Omicron lây lan là rất cao.

Đặc biệt, tại TP Hà Nội số ca mắc mới trong ngày đã vượt hơn 10.000 ca. Lãnh đạo TP cũng nhận định Hà Nội đã lưu hành chủng Omicron song hành với chủng Delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan Covid-19 hiện rất nhanh. TP đang chờ kết quả giải trình tự gen để đánh giá cụ thể.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng có thể khẳng định chắc chắn là đã có ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng tại TP Hà Nội còn tỷ lệ bao nhiêu, Omicron hay Delta đang chiếm ưu thế thì cần phải có đánh giá tại cộng đồng. Tuy nhiên, có thể nói rằng khi cả hai biến thể đang song hành thì dần dần Omicron sẽ chiếm ưu thế vì lây nhanh hơn.

Tại TPHCM, biến thể Omicron đang tăng cao, chiếm ưu thế. Theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên tại TP từ ngày 10/2 đến 17/2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến thể Omicron. Biến chủng Delta chỉ còn chưa đến 30%.

Triệu chứng nhiễm biến thể Omicron ở người đã tiêm vaccine

Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Eurosurveillance, có 9 triệu chứng được cho là xuất hiện phổ biến ở những người nhiễm biến thể Omicron dù đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19.

Cụ thể, 8 triệu chứng nhiễm biến thể Omicron gồm ho, chảy nước mũi, mệt mỏi, đau họng, đau đầu, đau cơ, sốt, hắt hơi. Trong số này, ho, chảy nước mũi và mệt mỏi là các triệu chứng phổ biến nhất, trong khi sốt và hắt hơi ít phổ biến nhất.

Sau đó, các chuyên gia y tế công cộng bổ sung thêm triệu chứng buồn nôn vào danh sách các triệu chứng này ở những người đã tiêm phòng mà vẫn nhiễm biến thể Omicron.

Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo rằng có 2 triệu chứng sớm báo hiệu nhiễm biến thể Omicron thậm chí trước khi có xét nghiệm dương tính. Đó là mệt mỏi và chóng mặt/ngất xỉu. Trong đó, tình trạng mệt mỏi là ở mức độ mệt nặng, có thể gây đau cơ thể do đau cơ cũng như đau đầu, thị lực giảm và mất cảm giác thèm ăn.

Tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ. Theo WHO, các triệu chứng nổi bật do Omicron là: ho, mệt mỏi, nghẹt mũi và chảy nước mũi. Mất vị giác và khứu giác có vẻ không phải là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân Omicron so với các biến thể trước đó.

TS Phu cho biết, biến thể Omicron lây lan rất nhanh. Biến thể này gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng nếu không kiểm soát được sẽ dẫn tới ca nhiễm tăng dễ dẫn tới quá tải cho các bệnh viện, hệ thống y tế, từ đó tăng ca tử vong. Người dân cần thực hiện tốt 5K vì 5K giúp cản trở lây nhiễm. Omicron là biến chủng mới nhưng vẫn là bệnh lây qua đường hô hấp dù lây nhanh, vẫn là giọt bắn. Virus chưa có biến đổi về đường lây.

Ông khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ, mọi nơi, hạn chế tiếp xúc với đám đông, giảm đi lại không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom, tụ tập...

Các dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2 nếu có gồm:

- Ho

- Sốt (trên 37,5 độ C)

- Đau đầu

- Đau họng, rát họng

- Sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi

- Khó thở

- Đau ngực, tức ngực

- Đau mỏi người, đau cơ

- Mất vị giác

- Mất khứu giác

- Đau bụng, buồn nôn

- Tiêu chảy.